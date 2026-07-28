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Virgo Tarot Card: मेहनत दिलाएगी सफलता, गोपनीयता रखें बरकरार, रिश्तों में बढ़ेगा सामंजस्य

Virgo Tarot Card Horoscope 28 July: Knight of cups की ऊर्जा अपनी योग्यता और मेहनत पर भरोसा, कार्यक्षेत्र में चीजों के व्यवस्थित करने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के बारे में.

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Virgo Tarot Card: मेहनत दिलाएगी सफलता, गोपनीयता रखें बरकरार, रिश्तों में बढ़ेगा सामंजस्य
सतर्कता और सहयोग की भावना आज सफलता के नए रास्ते खोल सकती है.

Virgo Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज धैर्य, आत्मनिर्भरता और सतर्कता आपके लिए सफलता की कुंजी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत और योग्यता पर भरोसा रखें तथा गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें. आर्थिक मामलों में दूसरों का बोझ उठाने से बचें और रिश्तों में सहयोग व मर्यादा बनाए रखें. स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें.

व्यक्तिगत/Personal: जमीन या वाहन से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है. किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा और निर्भरता से बचे. जीवनसाथी के बढ़ते खर्चे परेशान कर सकते है. परिवार की महिलाओं कार्य की अधिकता के चलते परेशानी हो सकती है. उनकी सुख सुविधा का ख्याल करें. 

व्यवसायिक/ Professional: जल्दी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए काफी मेहनत करना पड़ सकती है. कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में टैक्स संबंधी सभी कागजों एवं फाइलों को व्यवस्थित रखें. किसी परेशानी में पड़ने पर राजनीतिक व्यक्ति का सहयोग लाभ दे सकता है. अपने योग्यता और मेहनत पर भरोसा रखें. कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा और अपनी निजी जानकारी को साझा करना हानिकारक हो सकता है. इससे बचकर रहे.

स्वास्थ्य/Health: स्वयं की साफ सफाई पर ध्यान दें. साफ सुथरे कपड़े आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करते है. रोज नहाने की आदत डालें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: मित्रों की छोटी-बड़ी आर्थिक समस्याओं का बोझ अपने ऊपर न लें. सामने वाले को उसकी स्थिति पर छोड़ दें. 

रिश्ते/Relationship: युवा अपने प्रेम सम्बन्धों को लेकर मर्यादित रहें. जीवनसाथी के कार्यों में सहयोग रिश्ते में सुधार लाएगा.

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