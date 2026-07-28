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Taurus Tarot Card: कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, करियर में नए अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी समझ

Taurus Tarot Card Horoscope 28 July: The Star की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में सभी के सहयोग से अनुशासन और व्यवस्था, सुकून तथा कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card: कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, करियर में नए अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी समझ
गोपनीयता और सही फैसले आज सफलता के साथ रिश्तों में भी मजबूती लाएंगे.

Taurus Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज समझदारी और धैर्य से लिए गए फैसले आपके पक्ष में रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें. कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं, जबकि रिश्तों में खुलकर संवाद करना संबंधों को और मजबूत बनाएगा. स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में भी सतर्कता लाभदायक रहेगी.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में परिवार की महिलाओं का भावनात्मक सहयोग मिल सकता है. किसी बहस में पड़ने से बचें. सामने वालों की बातों में आने की जगह अपनी समझ से सही स्थिति जानने का प्रयास करें. कोई पुरानी राज सामने आने से किसी उलझे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य स्थल पर किसी सहयोगी के  प्रति आकर्षण अफवाहों का कारण बन सकता है. लेखन कार्य करने वाले लोगों को किसी बड़े प्रकाशक की तरफ से अवसर प्राप्त हो सकता है .इस समय अपनी समझ पर भरोसा रखें. ऑफिस की राजनीति को नजरअंदाज कर अपने कार्यों पर ध्यान दें.कार्य से संबंधित जानकारी को गोपनीय रखें. व्यवसाय में किसी कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बन सकती है. इससे थोड़ी राहत महसूस करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health: थकान या दर्द में ठंडी सिकाई से कुछ राहत मिल सकती है अच्छी नींद के लिए स्क्रीन टाइम को कम करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: साझेदार की पारिवारिक समस्या में आर्थिक मदद कर सकते हैं. व्यवसाय में हिसाब किताब को लेकर लापरवाही ना करें. 

रिश्ते/Relationship: साथी की बातों को बिना कहे समझने का प्रयास करेंगे. रिश्ते में जरूरी बात छुपाने की बजाय सही समय पर बताना बेहतर रहेगा.

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