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Sagittarius Tarot Card: अति विश्वास पड़ सकता है भारी, करियर में रहें सतर्क, रिश्तों की होगी परीक्षा

Sagittarius Tarot Card Horoscope 28 July: Three of swords की ऊर्जा अति विश्वास कर अपने आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी ना देना, लोगों के साथ विवाद और अफवाहों का कारण न बनने की बात लेकर आ सकती है.

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Sagittarius Tarot Card: अति विश्वास पड़ सकता है भारी, करियर में रहें सतर्क, रिश्तों की होगी परीक्षा
सतर्कता और सही फैसले ही आज हर चुनौती से बाहर निकलने का सबसे मजबूत आधार बनेंगे.

Sagittarius Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आज धैर्य, सतर्कता और व्यावहारिक सोच आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. कार्यक्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बीच समझदारी से कदम उठाएं और आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. स्वास्थ्य को लेकर नियमित जांच कराएं और रिश्तों में भावनाओं की बजाय स्पष्ट संवाद व विश्वास बनाए रखने का प्रयास करें.

व्यक्तिगत/Personal: किसी करीबी व्यक्ति की सच्चाई सामने आने से भावनात्मक अस्थिरता आ सकती है.घर या कार्य स्थल में अचानक से विपरीत परिस्थितियों बनने से बेचैन होंगे. आर्थिक मामले में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें. अति विश्वास करना नुकसानदेह हो सकता है. अपनी भावनाओं को दबाने की वजह उन्हें समझने की कोशिश करें. मुश्किल परिस्थिति में भावना में आकर कोई फैसला ना ले. तर्क और व्यावहारिकता के आधार पर लिए गए फैसले जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्यस्थल पर लोगों की गतिविधियों  और आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ ना रहे. कार्य क्षेत्र में हो रहे बदलाव के कारण नौकरी जाने का खतरा मंडरा सकता है. किसी अधिकारी की गलत बातों से मन आहत हो सकता है. कार्यस्थल की अफवाहों और विवादों से दूरी रखें. किसी के भी गलत कार्यों का समर्थन न करें. अपनी बात को सीमित और स्पष्ट शब्दों में कहे. अपने कार्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातचीत या कागजों का रिकॉर्ड बनाकर रखें.समय-समय पर अपने पुराने कार्यों का अवलोकन कर अपनी गलतियों में सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: हृदय से संबंधित परेशानी की आशंका हो सकती है. ब्लडप्रेशर की नियमित जांच करते रहे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अति विश्वास में पैसों के लेनदेन में धोखा हो सकता है .अपनी तिजोरी तक दूसरों की पहुंच न बनने दे.

रिश्ते/Relationship: किसी रिश्ते में अलगाव की स्थिति बन सकती है. प्रेम संबंध में तीसरे व्यक्ति के आने के कारण रिश्ते में बड़ी दरार आ सकती है.

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