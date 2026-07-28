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Libra Tarot Card: परिवार में बढ़ेगी खुशियां, कारोबार में होगा लाभ, नए काम की शुरुआत के योग

Libra Tarot Card Horoscope 28 July: Ten of cups की सकारात्मक ऊर्जा परिवार और रिश्तो के महत्व, कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल और कार्यों को लेकर नई शुरुआत की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card: परिवार में बढ़ेगी खुशियां, कारोबार में होगा लाभ, नए काम की शुरुआत के योग
सफलता और अपनों का साथ आज जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता लेकर आएगा.

Libra Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: : आज परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों में सुखद माहौल बना रहेगा. संतान की उपलब्धियां खुशी देंगी और पारिवारिक व्यवसाय में लाभ के अच्छे योग बनेंगे. नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें और रिश्तों में प्रेम, सहयोग व मधुरता बनाए रखें.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार में खुशी और रिश्तो के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ेगा. संतान की उपलब्धि पर गर्वित होंगे.किसी करीबी रिश्तेदार के घर शादी में शामिल हो सकते हैं.काफी समय बाद परिवार के सभी लोगों के साथ यात्रा की तैयारी करेंगे. बच्चों को उनकी कलात्मक और रचनात्मक रुचियां के लिए पुरस्कृत कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: पारिवारिक व्यवसाय में मुनाफा बढ़ेगा. होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते है. कार्य क्षेत्र में किसी योजना पर कार्य कर रहे सभी सहयोगियों के बीच अच्छा तालमेल  रहेगा. इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक की स्थिति बन सकती है. व्यावसायिक  और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए.कोई नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. 

स्वास्थ्य/Health: स्वास्थ्य समस्या होने पर केवल घरेलू तरीकों पर निर्भर ना रहे. समस्या बड़ी होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: घर की सजावट से जुड़ी खरीदारी हो सकती है. परिवार के सभी लोग इस खरीदारी में अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तो में मधुरता लाएं. इसी तरह की बहस का हिस्सा  ना बने.

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