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Leo Tarot Card: करियर में रहें सतर्क, नकारात्मक सोच से बचें, आध्यात्म से मिलेगा सुकून

Leo Tarot Card Horoscope 28 July: Five of swords की ऊर्जा व्यवसाय में धोखाधड़ी की संभावना परिवार की किसी सदस्य का किसी अजनबी व्यक्ति के साथ बढ़ता मेलजोल और खर्चों को लेकर व्यर्थ के तनाव की स्थिति की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card: करियर में रहें सतर्क, नकारात्मक सोच से बचें, आध्यात्म से मिलेगा सुकून
सतर्कता और सकारात्मक सोच आज हर चुनौती का समाधान बन सकती है.

Leo Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Singh Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में सतर्कता और गोपनीयता आपको नुकसान से बचाएगी, जबकि आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के लिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं और रिश्तों में नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें.

व्यक्तिगत/Personal: परेशानियों के चलते जीवन से मन उचट सकता है. इस समय अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं. किसी आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. कुछ पारिवारिक मामलों में सावधानी रखने के बाद भी परिणाम आपकी अपेक्षा के विपरीत प्राप्त होने से परिवार का माहौल असंतुलित हो सकता है. बच्चों की गतिविधियों और उनके खानपान पर ध्यान दे. किसी अजनबी व्यक्ति का बार-बार परिवार के किसी सदस्य से मिलना चिंतित कर सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में आ रही रुकावटें और आर्थिक नुकसान का कारण जानने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय किसी कर्मचारी के साथ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी व्यक्ति के बढ़ते रिश्ते को नजर अंदाज न करें. संभव है, कि सामने वाला व्यवसाय की गोपनीय जानकारी उसके साथ साझा कर रहा हो. पहले सच्चाई जानने का प्रयास करें उसके बाद कोई कदम लें.अनैतिक  तरीके से कार्यों को पूरा करना मान सम्मान को कम कर सकता है. ऐसी बात उच्च अधिकारियों के सामने बात आने से शर्मिंदगी महसूस कर सकते है. 

स्वास्थ्य/Health: पैदल चलने की आदत स्वास्थ्य बनाए हुई है. इस समय हल्का फुल्का भोजन और  पर्याप्त पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: रुपये पैसों को लेकर हमेशा परिजनों से तनाव न करें. परिवार के लिए मासिक बजट बनाएं. 

रिश्ते/Relationship: नकारात्मक विचारों को स्वयं पर हावी न होने दे. इसका असर पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पर पड़ सकता है.

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