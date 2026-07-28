विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Tarot Card: दूर होंगी गलतफहमियां, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, रुका धन मिलने के संकेत

Gemini Tarot Card Horoscope 28 July: सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के दौरान नए बने संपर्कों से लाभ, जरूरी कागजों और दस्तावेजों को संभाल कर रखने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Tarot Card: दूर होंगी गलतफहमियां, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, रुका धन मिलने के संकेत
सतर्कता और सकारात्मक संवाद आज सफलता के साथ रिश्तों में भी नई मिठास घोलेंगे.

Gemini Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज रिश्तों में चली आ रही गलतफहमियां दूर होने से मन हल्का रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसलिए दस्तावेजों और जरूरी कामों में लापरवाही न करें. आर्थिक मामलों में सतर्कता लाभ दिलाएगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. परिवार के साथ समय बिताकर रिश्तों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी रिश्तेदार के साथ चली आ रही गलतफहमी दूर हो सकती है.रिश्ते में दोबारा मधुरता आ सकती है. सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के दौरान कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात हो सकती है यह मुलाकात से आगे अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. घर में छोटी सी बात पर बिना वजह ना हो सकता है. ज्यादा गुस्सा करने से बचे.कुछ समय अकेले में रहकर अपने गुस्से पर काबू रखें और अपने विचारों पर ध्यान दे. 

व्यवसायिक/ Professional: सामाजिक और  राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को कुछ खास एवं बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. इस समय कार्य क्षेत्र में अपनी फाइलें और दस्तावेज संभाल कर रखें. उनके खोने या  समय पर न मिलने से परेशानी हो सकती है.आपकी थोड़ी सी लापरवाही  से नुकसान का कारण बन सकती है. नौकरी में टारगेट पूरा करने का दवाब रहेगा.व्यवसाय में  काफी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है. नए लोगों से संपर्क बनाने और लाभदायक अनुबंधों को प्राप्त करने में काफी परिश्रम करना पड़ेगा. 

स्वास्थ्य/Health: स्वास्थ्य में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा. मौसम के अनुसार खानपान में परिवर्तन लाएं. ऐसी चीजों का सेवन कम करें. जिससे बीमार होने की संभावना बढ़ जाए. 

आर्थिक स्थिति/Finance: थोड़ी सी भी लापरवाही आर्थिक नुकसान दे सकती है. किसी को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे,यदि कोई गलतफहमी बनी हुई है तो उनसे भी बाहर भी दे सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Aaj Ka Rashifal, Mithun Rashifal, Aaj Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com