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Aries Tarot Card: पारिवारिक समस्या होगी दूर, प्रेम संबंध को मिलेगी मंजूरी, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

Aries Tarot Card Horoscope 28 July: Page of wands की ऊर्जा कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास, सकारात्मक सोच वाले लोगों से मित्रता की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card: पारिवारिक समस्या होगी दूर, प्रेम संबंध को मिलेगी मंजूरी, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां
सकारात्मक सोच और अपनों का साथ आज नई खुशियों और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा.

Aries Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: आज पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच धैर्य और संतुलन बनाए रखें. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. प्रेम संबंधों को परिवार की स्वीकृति मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: पिछले कुछ समय से चली आ रही किसी पारिवारिक समस्या का समाधान मिल सकता है. इस समय अपने निजी कामों पर ध्यान दें. अपने अंधविश्वासी व्यवहार में बदलाव लाए. धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को स्वयं को ठगने ना दें. दूसरों की बातों में ना आए. सकारात्मक सोच वाले लोगों का साथ जीवन में बदलाव ला सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: टैक्स या लोन संबंधी मामलों को पहले निपटने की कोशिश करें.इस समय कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में तालमेल बैठने में थोड़ी परेशानी महसूस कर सकते हैं. कामकाजी महिलाओं के लिए यह परेशानी थोड़ी ज्यादा हो सकती है. कुछ बदलाव होने से कार्यभार बढ़ सकता है. कार्य क्षेत्र में किसी कॉल के आने की प्रतीक्षा कर सकते हैं. इस समय किसी शुभ सूचना प्राप्ति की उम्मीद मन में बनी हुई है. 

स्वास्थ्य/Health: सर्दी जुकाम और खांसी की परेशानी हो सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.महिलाएं अपनी निजी समस्याओं को अनदेखा न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: नजदीकी रिश्तेदार से उपहार मिलने की संभावना नजर आ रही है. पैसों के लेनदेन को लेकर सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship: प्रेम संबंध को परिवार से मंजूरी मिल सकती है. पारिवारिक माहौल में सुख और शांति बनी रहेगी. जल्द ही विवाह की तैयारी शुरू हो सकते हैं.

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