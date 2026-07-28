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Aquarius Tarot Card: पदोन्नति और धन लाभ के योग, मेहनत दिलाएगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास

Aquarius Tarot Card Horoscope 28 July: Knight of pentacles की ऊर्जा पारिवारिक मामलों में आपकी प्रशंसा कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत लगन और सूझबूझ से अच्छे परिणाम की प्राप्ति तथा व्यावहारिक स्वभाव से अच्छे लाभदायक अवसर की प्राप्ति को बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card: पदोन्नति और धन लाभ के योग, मेहनत दिलाएगी सफलता, रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास
धैर्य और अनुशासन आज सफलता, आर्थिक प्रगति और रिश्तों में मजबूती लेकर आएंगे.

Aquarius Tarot Card Horoscope 28 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज अनुशासन, धैर्य और मेहनत आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, जबकि पारिवारिक विवादों का समाधान भी संभव है. स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या में संतुलन रखें और रिश्तों में विश्वास व सोच-समझकर किए गए वादों को प्राथमिकता दें.

व्यक्तिगत/ Personal: इस समय अपने सारे पारिवारिक कार्य अनुशासन में रहकर पूरे करेंगे. परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह काम आएगी. बेकार के खर्चों पर नियंत्रण रखें.जमीन से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में होने से राहत मिलेगी. पारिवारिक जीवन में विवादों से बचकर रहे. धैर्य से रिश्तो को मजबूती से बांधे रखने का प्रयास करेंगे. समय आपके अनुकूल है. व्यावसायिक एवं पारिवारिक जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: निर्माण कार्य से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है.कार्य क्षेत्र में आपकी लगन और मेहनत की तारीफ होगी. इस समय तरक्की की प्रक्रिया धीमी होने से विचारों में नकारात्मकता आ सकती है.व्यवसाय में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. अपने व्यावहारिक स्वभाव से लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालते हैं. इस स्वभाव का फायदा मुश्किल कार्यों को आसानी से पूरा करने में प्राप्त हो सकता है.पूरे लगन से मेहनत करने की आदत उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर सकती है. नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना बन रही है.

स्वास्थ्य/Health: ज्यादा देर तक  बैठकर कार्य करने से कमर दर्द हो सकता है. बीच-बीच में उठकर थोड़ा टहले या स्ट्रेचिंग करें. इससे दर्द में राहत मिलेगी. 

आर्थिक स्थिति/ Finance: कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की संभावना बन रही है. परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति से उपहार स्वरूप बड़ी धनराशि मिल सकती है. 

रिश्ते/ Relationship: कोई भी वादा करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें. रिश्ते में भरोसे की अहमियत बनाए रखें.

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