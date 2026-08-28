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Virgo Tarot Card Rashifal: अटके कामों को मिलेगी रफ्तार, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार

Virgo Tarot Card Horoscope 28 August: Six of cups की ऊर्जा सरकारी कार्यों के आसानी से पूरा होने की स्थिति, व्यवसाय में आर्थिक स्थिति में सुधार और सरकारी नौकरी में पदोन्नति के साथ तबादले की सूचना की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card Rashifal: अटके कामों को मिलेगी रफ्तार, आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार
कन्या राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: मकान या दुकान को लेकर किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए समय अनुकूल है. जरा से प्रयास से कार्य आसानी से पूरा होता नजर आएगा. बच्चों की पढ़ाई में किसी कारणवश आ रहे अड़चनों को दूर करने का प्रयास कर सकते है. परिवार की वयोवृद्ध महिला के सहयोग से परिवार में अच्छा तालमेल बनाए रखेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional:

किसी कार्य को लेकर लंबे समय से अटकी प्रक्रिया पूरी हो सकती है. सरकारी नौकरी में पदोन्नति के साथ तबादले की सूचना भी प्राप्त हो सकती है. व्यवसाय में रुका हुआ पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है. कर्मचारियों और सहयोगियों  के साथ व्यवसाय विस्तार के योजना पर चर्चा कर सकते है. सभी की राय को अपने निर्णय में शामिल करने की कोशिश करेंगे. कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में सभी लोगों के साथ सम्बन्ध बेहतर रखें और बिना किसी वजह के बहसबाजी न करें. 

स्वास्थ्य/Health:

किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से त्वचा की समस्या बढ़ सकती है. घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर रहेगी. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

माता से कीमती उपहार प्राप्त हो सकता है. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship:

साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते है. साथ में समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा.

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