Taurus Tarot Card Rashifal: रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच सोच-समझकर बढ़ाएं कदम

Taurus Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: विवाह को लेकर परिजनों की जल्दबाजी परेशान कर सकती है. अतीत में हुए किसी धोखे के कारण विवाह करने से मना कर सकते है. पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें. किसी बाहरी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी को अनदेखा न करें. सामने वाले की मंशा को समझने का प्रयास करें. बच्चों के खेलकूद में शामिल हो सकते है. इससे आपके साथ उनके रिश्ते और मजबूत होंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियों को अकेले पूरा कर सकते है.

व्यवसायिक/ Professional:

अचानक से कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी आ सकती है. अभी कार्य स्थल पर सहयोगियों की संख्या कम होने के कारण कार्यभार काफी अधिक हो सकता है. तय समय सीमा के अन्दर कार्य पूरा करने के कारण ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है. किसी पुराने मित्र से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता है. इस प्रस्ताव पर अच्छे से सोच-विचार कर अपना निर्णय दे. पारिवारिक व्यस्तता के चलते व्यवसायिक यात्रा को टालना पड़ सकता है. इस बात से अधिकारी थोड़ा नाराज़ हो सकते है.

स्वास्थ्य/Health:

कलाई में बार-बार हो रहे दर्द को नजरअंदाज न करें. ज्यादा भारी वजन उठाने से बचे.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी कार्य को पूरा करने के लिए पैसों की बात कर सकते है. मित्र से उधार वापस मांग सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:

बड़े भाई-भाभी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते है. एक दूसरे के साथ समय बिताने से रिश्ते अच्छे होंगे.