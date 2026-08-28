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Scorpio Tarot Card Rashifal: घर के नवीनीकरण को लेकर विवाद, उच्च अधिकारी के साथ योजना पर बातचीत

Scorpio Tarot Card Horoscope 28 August: Six of swords की ऊर्जा किसी सदस्य के प्रेम विवाह से हलचल, व्यवसायिक जीवन में बदलाव और बार-बार गलतियों से बदलाव की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: घर के नवीनीकरण को लेकर विवाद, उच्च अधिकारी के साथ योजना पर बातचीत
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: घर के नवीनीकरण पर सभी के विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है इस समय सभी की राय का सम्मान करें. जीवनसाथी के विदेश यात्रा पर जाने के योग प्रबल है इसके चलते परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा. बच्चों की गतिविधियों में आया अंतर नजरअंदाज ना करें. उनकी संगति और पढ़ाई के प्रति उनके विचारों पर ध्यान दें. परिवार के किसी सदस्य के प्रेम विवाह के कारण परिवार में हलचल हो सकती है. इस विवाह को लेकर अभी कोई सहमत नजर नहीं आ रहा है. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यावसायिक जीवन अचानक से बड़े बदलाव आ सकते हैं. कार्य की अधिकता और देर रात तक चलने वाली मीटिंग्स के कारण पारिवारिक जीवन अव्यवस्थित हो सकता है. इस समय अपने कार्य और परिवार के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें. बार-बार होने वाली गलतियां से सजग रहे. पूर्व में हुई किसी गड़बड़ी को लेकर चिंतित हो सकते हैं. अपने कागजो और फाइलों को व्यवस्थित रूप से रखें. उच्च अधिकारी के साथ किसी योजना पर हुई बातचीत बहसबाजी में बदल सकती है. इस स्थिति में शांत रहकर सामने वाले की बात को स्पष्ट रूप से सुने और महत्व दें. 

स्वास्थ्य/Health:

किसी खाद्य पदार्थ को लेकर एलर्जी होने से गले में काफी तकलीफ रहेगी. मुंह के खुलने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है. चिकित्सक से सही परामर्श ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आता नजर आएगा. आय के अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

अतीत की बातों को वर्तमान में ना लाएं. इससे कई रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

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