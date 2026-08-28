Sagittarius Tarot Card Rashifal: रिश्तों में सावधानी, आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता की सलाह

Sagittarius Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: किसी के भी निजी जीवन में दखलंदाजी न करें, चाहे वह मित्र हो या करीबी संबंधी. सामने वाले के रिश्ते की गरिमा बनाए रखें. परिवार की महिलाओं और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें. किसी से भी बात करते समय अपशब्दों का प्रयोग ना करें. सामाजिक एवं राजनीति के गतिविधियों में बढ़ती सक्रियता नए लोगों से मुलाकात कर सकती है. इस मुलाकात से आगे चलकर आर्थिक लाभ हो सकता है ऐसा विश्वास बन रहा है. अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें. विपरीत परिस्थितियों में कदम पीछे हटने की जगह, उनका सामना करना आत्मविश्वास और मनोबल को मजबूत करेगा.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल पर कुछ बदलाव वास्तु अनुरूप किया जा सकते हैं. जिससे वातावरण में सकारात्मक प्रभाव पर पड़ सकता है. नए उच्च अधिकारी के आगमन से कुछ नए नियम लागू किया जा सकते हैं. इन नियमों का पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा. इस बात से कार्यस्थल में अशांति हो सकती है. कुछ पुराने सहयोगी इस बात को लेकर उच्च अधिकारी से विचार विमर्श कर सकते हैं. महिला कर्मचारियों की सुख सुविधा के लिए कुछ छोटे-छोटे बदलाव कार्य स्थल पर हो सकते हैं. युवा लोगों को अपने करियर के प्रति गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है.



स्वास्थ्य/Health:

किसी जहरीले कीड़े के काटने से उसे स्थान पर सूजन और लालिमा नजर आ सकती है. घरेलू उपचार से इस समस्या से बाहर निकाला जा सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

पैसों के लेनदेन में पारदर्शिता रखें.किसी करीबी मित्र को उधार देते समय कागजी कार्रवाई जरूर करें.

रिश्ते/Relationship:

संतान के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें. दूर रहने वाले पार्टनर से मिलने का मौका जल्द ही नजर आएगा.