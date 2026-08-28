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Pisces Tarot Card Rashifal: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी, रिश्तों में सुधार के मिलेंगे संकेत

Pisces Tarot Card Horoscope 28 August: Two of cups की ऊर्जा रिश्तो में सुधार लाने का प्रयास, ईर्ष्यालु लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता और ज्योतिष या उससे संबंधित अन्य विषयों पर ज्ञान प्राप्ति के विचार की बात लेकर आ सकती है.

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Pisces Tarot Card Rashifal: खर्चों पर नियंत्रण जरूरी, रिश्तों में सुधार के मिलेंगे संकेत
मीन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: व्यकिसी से ज्यादा मित्रता कुछ लोगों की ईर्ष्या का कारण बन सकते हैं. इस समय अपने व्यवहार और व्यक्तित्व परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने की आदत में बदलाव लाएं.  बार-बार हो रहे नुकसान के चलते स्थिति का अच्छे से अवलोकन करने का प्रयास करें. इस समय जीवन में अनावश्यक तनाव आ सकता है.जिसके चलते  दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

नौकरी में परिवर्तन करने पर विचार कर सकते हैं.किसी नए विषय पर जानकारी एकत्र करेंगे. ज्योतिष या उसे संबंधित किसी विषय  के ज्ञान की प्राप्ति कर सकते है. उच्च अधिकारी के पक्षपात पूर्ण व्यवहार मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है.व्यवसाय में कुछ छोटे-छोटे बदलाव कर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास किया जा सकते हैं. सामाजिक गतिविधियों के चलते कुछ नए लोगों से मित्रता  लाभदायक संबंध बना सकती है. जिसका असर आगे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में प्राप्त होगा. 

स्वास्थ्य/Health:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिनचर्या और खान-पान को नियमित करने का प्रयास स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा. 

आर्थिक स्थिति/ Finance:

अपने खर्चों को सीमित करें. ऑनलाइन खरीदारी के लुभावने लालच में ना आए. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार में सभी के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करें. ससुराल पक्ष रिश्ते सुधरेंगे.

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