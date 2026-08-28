Libra Tarot Card Rashifal: नई शुरुआत के संकेत, फैसलों में रखें संतुलन

Libra Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: दूसरों की बातों में आने की जगह अपने काम पर ध्यान दें. इस समय अपनी क्षमता दिखाने के अच्छे अवसर पारिवारिक जीवन में प्राप्त हो सकते हैं. कुछ परिस्थितियों मुश्किल हो सकती है. जहां भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होगा. सफलता मिलने पर अतिविश्वास और अहंकार से दूर रहे. दोनों पर नकारात्मक असर कार्यों पर पड़ सकता है. कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें फैला सकते हैं. उनकी बातों को प्रतिक्रिया देने की जगह अपने कार्य पूरे करने पर ध्यान केंद्रित रखें.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. शिक्षा और साहित्य से जुड़े लोगों को गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए. व्यवसाय में क्षमता से अधिक धन नहीं लगाना चाहिए. फाइलों और दस्तावेजों से जुड़े कार्य में गलती हो सकती है. अपने जरूरी कागजों को संभालकर रखे. किसी के साथ व्यर्थ का विवाद न करें. बातों को संभालने की कोशिश करें, बिगड़ने की नहीं. किसी अधिकारी के आगमन से वातावरण उत्साहित हो सकता है.

स्वास्थ्य/Health:

पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी. त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी.

आर्थिक स्थिति/Finance:

रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी.

रिश्ते/Relationship:

भाई के साथ रिश्ते थोड़े बेहतर हो सकते है. बेकार की गतिविधियों में न पड़ें.