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Leo Tarot Card Rashifal: गलत संगति से दूरी बनाएं, नए रास्ते पर बढ़ने का मौका

Leo Tarot Card Horoscope 28 August: Two of pentacles की ऊर्जा आमदनी और व्यय में सही संतुलन, गलत संगति से बचने का प्रयास और योजना में धन निवेश करने से पूर्व अच्छे से जांच की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: गलत संगति से दूरी बनाएं, नए रास्ते पर बढ़ने का मौका
सिंह राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: किसी गलत संगति के चलते परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकते है. किसी के प्रभाव में आकर चोरी-चाकरी भी कर सकते है. इस समय कोई भी आपके साथ कोई रिश्ता  नहीं रखना चाहता है. किसी नए स्थान पर जाकर इन सभी स्थितियों से दूर जाने का प्रयास करेंगे. कुछ समय सभी से दूर एकांतवास में रह सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचे. यदि किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना है, तो समय अनुकूल है. इस समय की गई मेहनत के अच्छे प्रतिफल मिलेंगे. निवेश से जुड़ी कुछ अच्छी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते है. योजना में रकम लगाने से पहले जोखिम और शर्तें जरूर देखें. साझेदारी के कारोबार में अच्छा फ़ायदा हो सकता है. कार्यस्थल पर किसी बात को लेकर काफी बहस हो सकती है. इस समय इस बात पर कोई प्रतिक्रिया न दें.

स्वास्थ्य/Health:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. परिवार में छोटे बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

साझेदार के साथ पैसों की स्थिति साफ रखें. नए वाहन की खरीदी पर विचार करेंगे. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार के साथ खरीदारी पर जा सकते है.प्रेम संबंध में बनी हुई गलतफहमी को दूर कर सकते है.

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