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Gemini Tarot Card Rashifal: जिम्मेदारियों के बीच संभलकर रखें कदम, धन के मामले में रहें सतर्क

Gemini Tarot Card Horoscope 28 August: Page of Pentacles आर्थिक मामलों में सावधानी, जिम्मेदारियों में सफलता और गलत तरीके से धन कमाने से दूरी का संकेत देता है.

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Gemini Tarot Card Rashifal: जिम्मेदारियों के बीच संभलकर रखें कदम, धन के मामले में रहें सतर्क
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: किसी वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना बन सकती है. अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें. व्यस्तता के कारण परिवार के किसी आयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे. इस बात के चलते सभी लोग नाराज़ हो सकते है. किसी बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते समय व्यवहार में नम्रता बनाए रखें. किसी का अपमान करने की नीयत न रखें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यक्षेत्र में किसी बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होने बड़े उच्च अधिकारियों के साथ कुछ राजनीतिक लोगों के आने की संभावना भी बन रही है. जिसके चलते कार्यक्षेत्र के वातावरण में काफी हलचल हो सकती है. इस समय सभी के साथ इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे. व्यवसाय में किसी पुराने संपर्क के साथ  साझेदार की बहस के कारण सामने वाला अनुबंध खत्म करने की बात कर सकता है. इस स्थिति में व्यवहार में नम्रता और संयम रखें. सामने वाले की नाराजगी दूर करने का प्रयास करें. 

 स्वास्थ्य/Health:

काफी समय से सिरदर्द समस्या बन चुका है. इस समय चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पारिवारिक संपत्ति के मामले में सावधानी रखें. संपत्ति से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें. 

रिश्ते/Relationship:

छोटी छोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. इससे परिवार का माहौल अच्छा रहेगा.

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