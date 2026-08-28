Capricorn Tarot Card Rashifal: आर्थिक मामलों में सावधानी, कार्यस्थल पर नकारात्मक खबर से परेशानी

Capricorn Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: कुछ मुश्किल परिस्थितियों सामने आ सकती हैं. इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. छोटी-छोटी बातों को लेकर अति उत्साहित या क्रोधित होने की स्थिति से बचकर रहे. आर्थिक मामलों में सावधानी से निर्णय लें. किसी बात में दुविधा होने पर परिवार के अनुभवी व्यक्ति से सलाह ली जा सकती है. किसी से सलाह या मदद मांगने में संकोच न करें. कोई भी ऐसा निर्णय न ले, जो परिवार के हित में ना हो.संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. उसके व्यवहार में आ रहे बदलाव को लेकर सजग रहे.उसकी समस्याओं को सुने और सुलझाने का प्रयास करें.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य स्थल पर किसी भी नकारात्मक खबर के मिलने से परेशान ना हो. ऐसी स्थिति में कोई भी भावनात्मक निर्णय न लें. अपनी मेहनत और क्षमता से किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. लगातार कोशिश करने से अच्छी सफलता प्राप्त होगी. कमीशन से जुड़े कार्यों में सावधानी रखने की आवश्यकता है.पैसों का लेनदेन कार्य की समाप्ति से पूर्व कर लेना ही बेहतर रहेगा. नए कार्य की जिम्मेदारी और खर्च दोनों में सोच समझ कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य/Health:

गैस और कब्ज के चलते जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ सकती है. तला-भुना खान-पान कम करें और पर्याप्त पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति/Finance:

वाहन या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान में खराबी के कारण अचानक से काफी खर्चा सामने आ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते/Relationship:

जीवन साथी के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध परिवार में तनाव न सकते हैं. ऐसे संबंधों से दूर रहे.