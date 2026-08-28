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Cancer Tarot Card Rashifal: पुराने नुकसान से उबरने का मौका, बदलाव से मिलेगा लाभ

Cancer Tarot Card Horoscope 28 August: Five of Pentacles आर्थिक मामलों में समझदारी, रणनीति में बदलाव और गलतियों से सुधार का संकेत देता है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: पुराने नुकसान से उबरने का मौका, बदलाव से मिलेगा लाभ
कर्क राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: किसी पुराने आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं. इस समय खर्चे अधिक और आमदनी सीमित जैसी स्थिति बनती नजर आयी. बिना जरूरत के खर्चे न करें. परिवार में किसी के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा हो सकता है. कुछ समय से जिस बात को लेकर परेशानी बनी हुई थी. अब उसमें राहत नजर आएगी. 

व्यवसायिक/ Professional:

कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में आलोचना मिलने पर निराश न हो. प्रयास करें, और अपनी आलोचना को अपनी शक्ति बनाए. किसी कार्य को पूरा करने के लिए पुरानी रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ सकती है. तकनीकी क्षेत्र की किसी गड़बड़ी का पता लगने पर ध्यान उसको सुधारने में केंद्रित करें. व्यवसाय में हुए किसी नुकसान को भुलाकर पुनः आगे बढ़ने की कोशिश करें. अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health:

श्वास सम्बन्धी कोई परेशानी बढ़ती नजर आ सकती है. इस समय ठंडे और मीठे पदार्थों से दूर रहें. 

आर्थिक स्थिति:

पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. पुराने कर्जों को पहले चुकता करें. 

रिश्ते/Relationship:

प्रिय के साथ रिश्ते में कोई बात लंबे समय से परेशान कर रही है.इस समय उस बात को स्पष्ट करें.

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