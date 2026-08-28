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Aries Tarot Card Rashifal: ज्यादा जुड़ाव से दूरी, निजी संपत्ति को व्यावसायिक करने पर विचार

Aries Tarot Card Horoscope 28 August: The Devil की ऊर्जा दूसरों पर नियंत्रण करने से दूसरी, सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करने और कार्यक्षेत्र पर किसी के साथ हुए विवाद के चलते परेशानी की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: ज्यादा जुड़ाव से दूरी, निजी संपत्ति को व्यावसायिक करने पर विचार
मेष राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: हर प्रेम संबंध में मुश्किलें आये ये जरूरी नहीं है. कुछ प्रेम संबंध ज्यादा प्यार होने के कारण भी टूट सकते है. प्रिय का आपके जीवन पर हावी होना दोनों के रिश्ते को कमजोर कर गया. पारिवारिक संपत्ति को लेकर बंटवारा हो सकता है. सभी लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं. पुरानी संपत्ति का पूरा उपयोग न होने के कारण काफी हिस्सा  टूट चुका है.

व्यवसायिक/ Professional:

निजी संपत्ति को व्यावसायिक रूप दे सकते है. किसी नए व्यक्ति से कार्य के सिलसिले में हुई मुलाकात मित्रता में बदल सकती है. व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी पिकनिक का आयोजन की योजना बना सकते है. इस संदर्भ में उच्च अधिकारी से बात कर सकते है. किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर हुआ विवाद काफी बढ़ सकता है. जिसके चलते अन्य विभाग में स्थानांतरण की बात सोच सकते है. 

स्वास्थ्य/Health:

हाथ में दर्द के चलते चिकित्सक से मिल सकते है. किसी भारी वजन के उठाने के कारण मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आमदनी का एक हिस्सा समाज सेवा संस्थान हो दे सकते है. जीवनसाथी को कीमती उपहार दे सकते है. 

रिश्ते/Relationship:

ज्यादातर कार्यों को लेकर दूसरे पर निर्भरता कम करें. अपने काम स्वयं करें.

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