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Aquarius Tarot Card Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक सावधानी जरूरी, रिश्तों में सोच-समझकर बढ़ें आगे

Aquarius Tarot Card Horoscope 28 August: Seven of pentacles की ऊर्जा कार्यों से प्राप्त पारिश्रमिक से असंतुष्टि, नौकरी में स्थानांतरण से लाभ प्राप्ति और किसी स्थिति में अतिविश्वास से बचने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक सावधानी जरूरी, रिश्तों में सोच-समझकर बढ़ें आगे
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 28 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आर्थिक परेशानी में किसी मित्र की मदद राहत देगी. अति उत्साह में लिए गए गलत निर्णय के कारण आर्थिक परेशानी हो सकती है. पारिवारिक मामलों में सही समाधान प्राप्त न होना असंतुष्टि का कारण बन सकता है. बार-बार किसी समस्या का आना जीवन में नकारात्मकता बढ़ा सकता है. कुछ निजी कार्यों को व्यावसाय कार्यभार के कारण टालना पड़ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

नौकरी में स्थानांतरण या काम के सिलसिले में नए स्थान की यात्रा लाभदायक साबित  हो सकती हैं. नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा. पूर्व में किए गए किसी कार्य का उचित प्रतिफल ना मिलने से असंतुष्ट हो सकते हैं. इस समय कार्य  संबंधित पारिश्रमिक की पहले से बात कर सकते हैं. व्यवहार में अति उत्साह और अतिविश्वास नुकसान दे सकता है. किसी की निजी बातों या स्थितियों का मजाक ना उड़ाए. परिस्थितियों कैसी भी हो, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें. लोगों के साथ मर्यादित व्यवहार करें.किसी स्थिति में गलती होने पर माफी मांग लेना आपके व्यवहार की नम्रता को दर्शाएगा. 

स्वास्थ्य/Health:

लगातार बढ़ता वजन किसी बीमारी की आशंका ला सकता है. स्वास्थ्य संबंधित  जांचें नियमित रूप से करवाते रहें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पारिवारिक मामलों में बजट को लेकर सजग रहे. घर की सजावट के लिए की गई खरीदारी खर्चो को बढ़ा सकती है. 

रिश्ते/Relationship:

किसी नए रिश्ते की शुरुआत तेजी से हो सकती है. शुरुआती आकर्षण में जल्दबाजी में बड़ा फैसला न ले.

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