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Aquarius Tarot Card: अनुशासित दिनचर्या से बेहतर होगी सेहत, सरकारी कार्यों में सफलता के योग

Aquarius Tarot Card Horoscope 27 June: Five of swords की ऊर्जा संदेह की पुष्टि कर उसको नजरअंदाज न करने, अपने करीबियों और सहयोगियों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर देने की बात लेकर आ रही है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: अनुशासित दिनचर्या से बेहतर होगी सेहत, सरकारी कार्यों में सफलता के योग
अनुशासन, ईमानदारी और सूझबूझ आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकती है.

Aquarius Tarot Card Horoscope 27 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज अनुशासन, समझदारी और धैर्य से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. सरकारी और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में सतर्क रहना भी जरूरी होगा. आर्थिक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. स्वास्थ्य के लिए काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखें. रिश्तों में संयमित व्यवहार और मधुर संवाद से तनाव कम होगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी करीबी संबंधी को दिया गया पैसा वापस मिलने की संभावना नजर आ रही है. जिसके चलते राहत महसूस करेंगे. किसी की भी फालतू बातों पर ध्यान ना दें. दिनचर्या को अनुशासित कर पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित करें. बच्चों को जीवन में अनुशासन और  व्यवस्था का महत्व समझा सकते है.उनकी कलात्मकता और रचनात्मकता को प्रोत्साहित कर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करें. छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार में लड़ाई झगड़ा ना होने दे. भाषा और शब्दों पर नियंत्रण रखें. 

व्यवसायिक/Professional: व्यवसाय में पैसों से जुड़े मामलों और योजनाओं को लागू करने के लिए समय अनुकूल है. कुछ सरकारी मामलों में सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है. किसी योजना को लेकर कुछ कर्मचारियों की गतिविधि संदिग्ध हो सकती हैं. जिसके चलते तनाव हो सकता है.इस समय अपने वरिष्ठ और विश्वस्त लोगों की मदद से उनकी हरकतों पर निगरानी रख सकते हैं. सरकारी नौकरी में चल रही समस्याओं का धीरे-धीरे समाधान होते नजर आ रहा है. अपने कार्य को करते समय ईमानदारी, समझदारी और सूझबूझ बनाए रखें. यही गुण आगे चलकर आपके लिए उन्नति के बेहतर रास्ते खोलेंगे. 

स्वास्थ्य/Health: कार्य की अधिकता का असर सेहत पर पड़ सकता है.कार्य के साथ पर्याप्त विश्राम भी लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:  किसी के विवाह की तैयारी में अच्छी खासी खरीदारी करेंगे. इस समय पैसों का खर्च बढ़ सकता है. 

रिश्ते/Relationship: पति-पत्नी के बीच किसी मामले को लेकर कहासुनी हो सकती है. जिसके चलते सामने वाला अन्य लोगों पर नाराजगी निकल सकता है.

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