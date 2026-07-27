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Virgo Tarot Card: बढ़ेगा मानसिक तनाव, नौकरी में बदलाव के संकेत, नकारात्मकता से रहें दूर

Virgo Tarot Card Horoscope 27 July: The Devil की ऊर्जा जीवन में लगातार समस्याओं से घिरने के कारण बढ़ता तनाव, विपरीत परिस्थितियों में बुरे व्यसनों की तरफ बढ़ रहे झुकाव से दूर रहने की बात लेकर आ सकती है.

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Virgo Tarot Card: बढ़ेगा मानसिक तनाव, नौकरी में बदलाव के संकेत, नकारात्मकता से रहें दूर
सकारात्मक सोच और धैर्य आज हर चुनौती को संभालने की आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

Virgo Tarot Card Horoscope 27 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा. कार्यक्षेत्र की चुनौतियों और पारिवारिक तनाव के बीच जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्क रहें तथा नकारात्मक लोगों और आदतों से दूरी बनाए रखें. संयम और समझदारी से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी.

व्यक्तिगत/Personal: जीवन में उदासीनता और निराशा अपना स्थान बना सकती है. कुछ पुराने कार्यों की असफलता से मन भटक सकता है.पारिवारिक जीवन में अपने नकारात्मक विचारों के चलते छोटे-बड़े सदस्यों से व्यर्थ का विवाद कर सकते हैं. इस समय स्थितियां आपके हाथों से फिसलती नजर आ सकती है.कुछ समय किसी अन्य स्थान पर जाकर जीवन को सामान्य बनाने की इच्छा मन में आ सकती है. जीवन में बढ़ रहे तनाव के चलते बुरे व्यसनों की तरफ झुकाव महसूस करेंगे. 

व्यवसायिक/ Professional:- कार्य क्षेत्र की राजनीति और किसी अधिकारी के कूटनीतिक व्यवहार के कारण नौकरी में स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है. इस स्थानांतरण के चलते मानसिक तनाव बढ़ता नजर आएगा.नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं. व्यवसाय में कुछ कर्मचारियों के गलत हरकत के चलते मान सम्मान में कमी आ सकती है. इस समय परिस्थितियों को सामान्य बनाने के प्रयास में काफी मेहनत करना पड़ सकती है. अपने आसपास नकारात्मक विचार वाले लोगों को जगह ना दें. 

स्वास्थ्य/Health: तनाव के चलते किसी पुरानी बीमारी  का प्रभाव दोबारा महसूस कर सकते हैं. बिना परामर्श के किसी भी दवा का सेवन न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: परिवार के किसी सदस्य के ऊपर आपराधिक मामला होने के कारण काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है. अचानक से हुए इस खर्च के चलते किसी से उधार लेना पड़ेगा. 

रिश्ते/Relationship: बार-बार किसी सदस्य को लेकर परिवार में तनाव न बढ़ाएं. परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करें.

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