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Libra Tarot Card: सोच-समझकर लें फैसले, करियर में सतर्कता दिलाएगी सफलता, पुराने रिश्ते को मिलेगा नया मौका

Libra Tarot Card Horoscope 27 July: Page of swords की ऊर्जा पारिवारिक या निजी जीवन में किसी अन्य के विचारों को हावी होने देने से बचाव, विचारों में स्पष्टता बनाए रखने का प्रयास एवं व्यर्थ की बातों में आकर समय बर्बाद ना करने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card: सोच-समझकर लें फैसले, करियर में सतर्कता दिलाएगी सफलता, पुराने रिश्ते को मिलेगा नया मौका
सही तैयारी और धैर्य आज सफलता के साथ रिश्तों में भी नई उम्मीद जगाएंगे.

Libra Tarot Card Horoscope 27 July 2026 Tula Tarot Card Rashifal: आज सोच-समझकर की गई बातचीत और संतुलित निर्णय आपको कई परेशानियों से बचाएंगे. कार्यक्षेत्र में तैयारी और सतर्कता सफलता दिलाएगी, जबकि आर्थिक मामलों में निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य के लिए नियमित स्ट्रेचिंग करें और रिश्तों में पुराने मतभेद दूर करने का अवसर मिल सकता है.

व्यक्तिगत/Personal: पारिवारिक मुद्दों पर अपनी बातचीत साफ, छोटी और समझदारी पूर्ण रखेंगे. किसी की बात की सच्चाई समझे बिना दूसरे व्यक्ति पर आरोप ना लगाए.दूसरों के निजी जीवन में ज्यादा दिलचस्पी लेने से बचें. आसपास की बेकार की बातें और अफवाहों को लेकर जीवन में तनाव न बढ़ने दे. दूसरों पर अपने कार्यों को लेकर निर्भरता कम करें.स्वयं के लिए समय निकले. अपनी रुचियां को पुनः जागृत करने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में किसी योजना पर अपने विचार रखते समय पूरे तथ्य और तैयारी के साथ बातचीत करें. बातचीत में विचारों की स्पष्टता बनाए रखें. किसी कार्य की सफलता को लेकर अहंकार ना करें. अपने सहयोगियों और अधीनस्थ कर्मचारी की मेहनत की सराहना करे. आईटी सिक्योरिटी से जुड़े लोगों को किसी महत्वपूर्ण जानकारी की प्राप्ति हो सकती है. जो किसी बड़े खतरे की आशंका दे रही हो. इस समय अपने आसपास की गतिविधियों और लोगों की हरकतों से अनभिज्ञ ना रहे. 

स्वास्थ्य/Health: कंधों और गर्दन में झुक कर करने के कारण जकड़न आ सकती है. इस स्थिति में कार्य के बीच में स्ट्रेचिंग करते रहना इस समस्या से राहत दे सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance: कुछ नए शेयर्स में धन निवेश करने पर विचार कर सकते हैं. शेयर मार्केट में आ रहे उतार-चढ़ाव की जानकारी अवश्य रखें. 

रिश्ते/Relationship: पूर्व के प्रेम संबंध को फिर से एक अवसर देने का प्रयास करेंगे.सामने वाले व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं.

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