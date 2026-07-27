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Leo Tarot Card: चुनौतियों से भरा दिन, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारी, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क

Leo Tarot Card Horoscope 27 July: The Tower की ऊर्जा कार्य क्षेत्र में आरोप लगने से मान सम्मान में कमी, परेशानियों के चलते रिश्तो में कड़वाहट और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card: चुनौतियों से भरा दिन, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारी, आर्थिक मामलों में रहें सतर्क
सही फैसले आज हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे.

Leo Tarot Card Horoscope 27 July 2026 Singh Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे. कार्यक्षेत्र और परिवार में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना समझदारी से करें तथा किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही से बचें. सही समय का इंतजार करने से परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी. 

व्यक्तिगत/Personal: अचानक जीवन में कई परेशानियां इकट्ठी आती नजर आएंगी. छोटे-छोटे कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं. खुद को परिस्थितियों में जकड़ा हुआ महसूस करेंगे. व्यर्थ की बातों को लेकर परिवार में तनाव कर सकते हैं. इस समय सभी परिस्थितियों आपके विपरीत होने से जीवन में असंतुलन आ सकता है. किसी पर अति विश्वास करना भारी आर्थिक नुकसान कर सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में पुराने कार्यों में हुई गलतियों को लेकर सहयोगियों के साथ अनबन हो सकती है. किसी वरिष्ठ जन द्वारा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है. इस स्थिति में स्वयं को निर्दोष साबित करने में परेशानी महसूस करेंगे. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें. परिस्थितियों विपरीत होने पर कोई भी प्रतिक्रिया आपके खिलाफ ही होगी. अतः स्वयं को सभी स्थितियों से बचाकर रखने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य/Health: गले में संक्रमण के चलते तेज बुखार आ सकता है. इस स्थिति को लेकर लापरवाही ना करें.उचित इलाज लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: परिस्थितियों विपरीत होने के कारण किसी को उधार ना दें.दिया गया उधार वापस मिलने की स्थिति नहीं बन रही है. 

रिश्ते/Relationship: किसी करीबी संबंधी के खिलाफ कोई बात करने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं. आपकी निजी बातों की जानकारी कोई मित्र सार्वजनिक कर सकता है.

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