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Capricorn Tarot Card: रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार, शुभ समाचार से बढ़ेगी खुशी, रिश्तों में रखें संयम

Capricorn Tarot Card Horoscope 27 July: The Star की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में उत्साह और संतुष्टि का वातावरण, संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपतियों की इच्छा पूर्ति की बात लेकर आ सकती है.

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Capricorn Tarot Card: रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार, शुभ समाचार से बढ़ेगी खुशी, रिश्तों में रखें संयम
नई शुरुआत और धैर्यपूर्ण फैसले आज सफलता व खुशियों का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

Capricorn Tarot Card Horoscope 27 July 2026 Makar Tarot Card Rashifal: आज सकारात्मक बदलाव और शुभ समाचार आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और नए अवसर मिल सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, वहीं रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के लिए यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

व्यक्तिगत/Personal: संतान की नौकरी की सूचना माहौल को खुशनुमा कर सकती है. इस सूचना से आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है.पूर्व से चली आ रही किसी नकारात्मक स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं. संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे दंपतियों के लिए जल्द ही संतान से संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना नजर आ रही है.जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे. अपने ईश्वर पर इस आस्था और विश्वास बढ़ती नजर आएगी. सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी से आपकी छवि में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional: रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है.व्यवसाय विस्तार के लिए साझेदार के साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. किसी व्यावसायिक कार्य के चलते अधिकारी के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें.कार्य क्षेत्र में कुछ नए सहयोगियों का आगमन वातावरण में सकारात्मक बदलाव ला सकता है. विपरीत लिंगी लोगों की संख्या अधिक होने से सहयोगियों के व्यवहार में मधुरता बढ़ती नजर आएगी. विपरीत लिंगी लोगों के साथ बातचीत करते समय मर्यादा बनाए रखें. 

स्वास्थ्य/Health: लंबे समय से यात्रा करने के कारण पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त पानी पिए और अच्छी नींद लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: घर की खरीदारी पर जरूर से ज्यादा खर्च होने से बजट बिगाड़ सकता है. इस समय आना आवश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे. 

रिश्ते/Relationship: किसी नए व्यक्ति के आगमन से परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. आने वाला व्यक्ति जीवनसाथी के अतीत से संबंध रख सकता है.

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