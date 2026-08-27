विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Tarot Card Rashifal: घर के काम होंगे पूरे, कार्यक्षेत्र में संयम से मिलेगी सफलता

Virgo Tarot Card Horoscope 27 August: The Devil की ऊर्जा मन में अहंकार और द्वेष की भावना की अधिकता, कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार और उच्च अधिकारी के नजदीकी का फायदा उठाने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Tarot Card Rashifal: घर के काम होंगे पूरे, कार्यक्षेत्र में संयम से मिलेगी सफलता
कन्या राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: घर की नवीनीकरण पर विचार कर सकते हैं. प्रॉपर्टी और दूसरे मामलों में बड़े बुजुर्ग के मध्यस्थता से समाधान प्राप्त हो सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां को अकेला ना उठाएं. परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन्हें साझा करना बेहतर रहेगा. कई कार्यो को एक साथ करने का प्रयास मुश्किल में डाल सकता है. कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश सफल बनाएगी. प्रिय के परिजनों से बात करने में संकोच हो सकता है. किसी करीबी संबंधी की मदद से इस बातचीत को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

बात-बात पर सहयोगियों के साथ झगड़ा ना करें. आपका कटु स्वभाव सहयोगियों को आपसे दूर कर सकता है. इस समय अपने स्वभाव में बड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ नए युवा सहयोगियों का आगमन वातावरण में उत्साह और उमंग का संचार करेगा. सभी के साथ मिलकर कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने का प्रयास करें. अपने पद का अहंकार ना करें. उच्च अधिकारी से नजदीकी का फायदा ना उठाएं. कार्य को पूरा करने के लिए गलत तरीके का उपयोग न करें. 

स्वास्थ्य/Health:

पाचन संबंधित कुछ परेशानियां लगातार बनी हुई है. खान-पान में परहेज करें और नियमित समय पर भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

संतान की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हो सकते हैं. उसे नई नौकरी ढूंढने की सलाह देंगे. 

रिश्ते/Relationship:

किसी भी रिश्ते का फायदा न उठाएं. इससे रिश्ते में व्यापार जैसी स्थिति बन जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virgo Aaj Ka Rashifal, Kanya Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com