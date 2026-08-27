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Taurus Tarot Card Rashifal: विवादों से बचें, निवेश और संपत्ति के मामलों में रहें सतर्क

Taurus Tarot Card Horoscope 27 August: Seven of swords की ऊर्जा धैर्य और संयम से कार्य करने से सकारात्मक बदलाव, खरीद फरोख्त के मामले में सावधानी और सामने वाले की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देने की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: विवादों से बचें, निवेश और संपत्ति के मामलों में रहें सतर्क
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: कुछ स्थितियों में ना बोलना बेहतर रहेगा. इस समय किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे. कुछ लोग आपके जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलावों से ईर्ष्या कर सकते हैं संभव है, कि वह आपसी विवाद करने की मंशा रखते हो. इस स्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें. अपने कार्यों को समय पर पूरा करे. व्यर्थ की बातों में ना पड़े. परिवार में किसी मुद्दे को लेकर सभी की राय ली जा सकती है. अपने निर्णय समझदारी और सूझबूझ से लें. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. संपत्ति के खरीद फरोख्त के मामले में किसी विवादित जमीन का सौदा करना मुश्किल में डाल सकता है. जमीन के कागजात की अच्छे से जांच पड़ताल न करने के कारण परेशानी हो सकती है. इस स्थिति में अपना धैर्य ना खोए. किसी अनुभवी की सलाह लेकर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. व्यवसाय में कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करें. इसका असर व्यवसाय की उन्नति पर पड़ेगा. 


स्वास्थ्य/Health:

तेज गर्मी के कारण त्वचा में छोटी-छोटी फुंसियां नजर आ सकती हैं. चंदन या मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर अपनी समस्या को दूर करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. किसी की बातों में आकर गलत योजना में धन निवेश ना करें. 

रिश्ते/Relationship:

पारिवारिक मामलों में आपसी बातचीत से समस्याओं को सुलझाया जा सकता है. विवाह या अन्य समारोह में लेन-देन के बारे में भी सभी की राय ले सकते हैं.

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