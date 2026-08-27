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Scorpio Tarot Card Rashifal: सामाजिक जीवन में बढ़ेगी सक्रियता, पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क

Scorpio Tarot Card Horoscope 27 August: The Hanged Man की ऊर्जा पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में आवश्यक सुधार एवं बदलाव की जरूरत, राजनीति में प्रवेश की इच्छा और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक बदलावों की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: सामाजिक जीवन में बढ़ेगी सक्रियता, पैसों के लेनदेन में रहें सतर्क
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: किसी के बातों में आगे परिवार में हंगामा न करें. मित्रों और सहयोगियों के साथ ज्यादा समय बिताना जीवनसाथी को नाराज कर सकता है. अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें. समाज सेवा से जुड़े कार्यों में रुचि लेंगे. किसी राजनीतिक मित्र से लंबे समय बाद हुई मुलाकात राजनीति में जाने की इच्छा को बढ़ा सकती है. सामने वाले से इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं. कुछ छोटी-छोटी  महत्वकांक्षाओं  के पूरे होने से मन में उत्साह और उमंग बढ़ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

पारिवारिक जीवन से संबंधित बातों को कार्य क्षेत्र में ना करना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव या  सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है. इससे मन कार्यों से भटक सकता है. इस समय कार्यों करने की कुछ नीतियों या तरीकों में बदलाव  की आवश्यकता महसूस करेंगे. अपने कार्य से संबंधित जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएं. यदि पुराने तरीके से अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है. तो उसे बदलने में संकोच न करें. अपनी कार्यों की जानकारी गोपनीय रखें. 

स्वास्थ्य Health:

बदलते मौसम में साफ सफाई और खानपान का विशेष ध्यान रखें. बाहर की चीजे के सेवन से परहेज रखें. खुली हुई चीजों का सेवन न करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी निवेश को लेकर हुई गलतफहमी के चलते पैसों की हानि हो सकती है. पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें. 

रिश्ते/Relationship:

आप जिन लोगों को आपकी छोटी-छोटी बातों से परेशानी होती है. उन लोगों के साथ कुछ भी साझा ना करें.

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