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Sagittarius Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम, नए लोगों से बनेंगे अच्छे संबंध

Sagittarius Tarot Card Horoscope 27 August: Seven of wands की ऊर्जा जीवन में नकारात्मक स्थितियों को लेकर अफसोस, स्वयं के व्यक्तित्व में निखार लाने का प्रयास और कार्य क्षेत्र में आर्थिक परेशानी के चलते कुछ नौकरियों पर संकट आने की बात लेकर आ सकती है.

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Sagittarius Tarot Card Rashifal: रिश्तों में बढ़ेगा प्रेम, नए लोगों से बनेंगे अच्छे संबंध
धनु राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: उन बातों को लेकर अफसोस ना करें. जिन्हें अब बदला नहीं ना सकता है. पारिवारिक मामलों को लेकर गंभीर रहे. व्यर्थ की बातों या कार्यों से परिजनों को चिंता में ना डालें. बच्चों की गतिविधियों और संगति को नजरअंदाज ना करें. समय-समय पर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करें. जीवनसाथी की भावनाओं को सम्मान करें. उसके कार्यों में सहयोग कर उसके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

किसी गलत योजना में पैसा लगाने से परेशानी हो सकती है. कार्यस्थल पर आर्थिक संकट के चलते कुछ कर्मचारियों को बाहर निकालने की स्थिति बनती नजर आ सकती है. इस समय मन किसी अनजानी आशंका से परेशान हो सकता है. इस स्थिति में मन को शांत रखने का प्रयास करें. अत्यधिक तनाव गलत रास्ते पर ले जा सकता है. समय मिलने पर अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं. अतिआत्मविश्वास के चलते कुछ कार्यों में गलत निर्णय हो सकते हैं. जीवन में अति आत्मविश्वास और अंधविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखें. किसी के बहकावे में आकर किसी अन्य व्यक्ति पर गलत आरोप ना लगाए. 

स्वास्थ्य/Health:

अत्यधिक मीठा खाने की इच्छा पर नियंत्रण रखें. निर्धारित मात्रा में मीठा खाना शरीर में शक्कर की मात्रा पर नियंत्रण रखेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

स्वयं के बनवा श्रृंगार पर अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं. अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे. 

रिश्ते/Relationship:

नए लोगों से मित्रता हो सकती है. पुराने रिश्ते में रोमांस और अपनापन वापस आ सकता है.

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