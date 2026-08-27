विज्ञापन
विशेष लिंक

Pisces Tarot Card Rashifal: अपनों का मिलेगा साथ, निजी और कारोबारी मामलों में रहें सतर्क

Pisces Tarot Card Horoscope 27 August: Temperance की ऊर्जा जीवन में सकारात्मक बदलाव से नयापन, मित्रों के साथ भ्रमण की योजना और कार्य स्थल तथा व्यवसाय में अपने रिश्ते सीमित रखने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Pisces Tarot Card Rashifal: अपनों का मिलेगा साथ, निजी और कारोबारी मामलों में रहें सतर्क
मीन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Meen Tarot Card Rashifal: भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करेंगे. किसी बात को लेकर उलझन हो, तो किसी करीबी मित्र या परिजन की सलाह ले सकते हैं. रोज की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव मन को सुकून और ताजगी देगा. परिवार के सदस्य किसी अविवाहित सदस्य के विवाह को लेकर बातचीत हो सकती है. मित्रों के साथ कहीं भ्रमण की योजना बन सकती है. ससुराल की किसी सदस्य से विवाद हो सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य स्थल पर उच्च अधिकारी की किसी बात के चलते मन विचलित हो सकता है. किसी सहयोगी के पक्षपात पूर्ण व्यवहार से करीबी मित्र की भावनाएं आहत हो सकती है. कार्य क्षेत्र ओर व्यवसाय में अपने रिश्ते सीमित रखें. किसी के साथ में निजी बातों को करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. जरूरत पड़ने पर सामने वाला आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर सकता है. जिसके चलते लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं. अपने कार्यों को समय पर पूरा करें. भविष्य के लिए कुछ योजनाओं पर विचार कर सकते है. मजाक के लिए किसी की भावनाओं को आहत न करें. लोगों की बातों में आकर किसी के साथ रिश्ते खराब ना करें. 

स्वास्थ्य/Health:

सीधे हाथ में दर्द के कारण लिखने में कठिनाई अनुभव होगी. इस समय किसी फिजियोथैरेपिस्ट से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/ Finance:

किसी मकान को खरीदने के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं. अपनी जमा पूंजी का भी उपयोग करेंगे. 


रिश्ते/ Relationship:

किसी पुराने मित्र की बदतमीजी के चलते नाराजगी हो सकती है. सामने वाले के माफी  मांगने का इंतजार कर सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pisces Aaj Ka Rashifal, Meen Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com