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Libra Tarot Card Rashifal: वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी

Libra Tarot Card Horoscope 27 August: Eight of cups की ऊर्जा पुरानी दु:खद यादों के कारण विचारों में उथल-पुथल, वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति और कार्य क्षेत्र में कुछ नीति-नियमों का पालन करने की बात लेकर आ सकती है.

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Libra Tarot Card Rashifal: वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी
तुला राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Libra Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Tula Tarot Card Rashifal: जीवनसाथी के साथ वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव के चलते परेशानी हो सकती है. परिवार में इस बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है. अतीत में हुई किसी दु:खद घटना के कारण व्यवहार में काफी कठोरता बनी हुई है. जिसके चलते रिश्तो में दरार पड़ सकती है. अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव लाने का प्रयास करें. छोटी-छोटी बातों पर तनाव करना बेहतर नहीं होगा. इस समय स्थान परिवर्तन पर विचार कर सकते हैं. 

व्यवसायिक/ Professional:

अपने कार्यों को स्वयं करें. किसी अपने कार्यों को पूरा करने के लिए निर्भर ना रहे. इससे सामने वाला आपका फायदा उठा सकता है. साझेदार के साथ सभी महत्वपूर्ण  जानकारियों की पारदर्शिता बनाए रखें. नए लोगों से संपर्क बढ़ाए. दिए गए अनुबंधों को समय पर पूरा करें. कार्य स्थल पर छोटे-छोटे बदलाव से कार्यों को आसानी से पूरा करने में सहयोग मिलेगा. उच्च अधिकारी के साथ व्यर्थ में बहस न करें. धन निवेश के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है. थोड़ा धैर्य रखें. 

स्वास्थ्य/Health:

बारिश में भीगने के कारण सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ सकता है. इस समय गर्म चीजों का सेवन करें और पर्याप्त आराम ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. बजट बनाते समय आवश्यक और अनावश्यक खर्चों को शामिल करें. 

रिश्ते/Relationship:

परिवार में कुछ बातों को लेकर तनाव हो सकता है. इस स्थिति में किसी भी बात पर गलत प्रतिक्रिया ना दे.

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