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Leo Tarot Card Rashifal: बड़ी योजना में मिलेगा मौका, परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं

Leo Tarot Card Horoscope 27 August: Five of swords की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में अधिकार चोरी होने की आशंका, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी की जासूसी और परियोजना में नए लोगों के साथ मुलाकात की बात लेकर आ सकती है.

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Leo Tarot Card Rashifal: बड़ी योजना में मिलेगा मौका, परिवार में मतभेद बढ़ सकते हैं
सिंह राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Leo Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Singh Tarot Card Rashifal: परिवार में आपके साथ भेदभाव होने की स्थिति रिश्तो में तनाव ला सकती हैं. छोटी-छोटी बातों पर दिए गए निर्णय आपके खिलाफ हो सकते हैं. इस बात के चलते परिवार के मुखिया से बातचीत कर सकते हैं. किसी सदस्य के अत्यधिक प्रभाव के चलते  कुछ बड़े निर्णय को परिवर्तित किया जा सकता है. इस स्थिति में जीवन पर सकारात्मक भाव के साथ  नकारात्मक भी पड़ेंगे. परिवार में आपके अधिकार को लेकर बातचीत हो सकती है. जिसका परिणाम निराशा दे सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional:

कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी योजना पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होने से मन उत्साहित होगा. इस योजना पर कुछ नए लोगों के साथ कार्य करना पड़ सकता है. कुछ लोग कार्य स्थल के अलग विभागों से भी इस परियोजना में शामिल हो सकते हैं. पारिवारिक व्यवसाय को लेकर परिजनों के बीच मन मुटाव की स्थिति बनती है. सभी इस व्यवसाय में उच्च अधिकार प्राप्ति की  इच्छा  रख सकते है. जिसके चलते आपस में मतभेद बढ़ सकते हैं. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें. सामने वाला किसी बड़ी योजना पर कार्य कर रहा है. इस बात की सूचना प्राप्त  हो सकती है. 

स्वास्थ्य/Health:

अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. लगातार बढ़ रही कमजोरी और थकान के चलते कार्यों से मन भटक सकता है. इस समय पर्याप्त आराम में और पौष्टिक भोजन करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अपनी आर्थिक स्थिति की जानकारी बाहरी लोगों को ना दें. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. 

रिश्ते/Relationship:

किसी व्यक्ति द्वारा गलतफहमी उत्पन्न करने के चलते बहनों में मतभेद हो सकती है. इस समय इस गलतफहमी को दूर कर रिश्ते बेहतर करें.

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