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Gemini Tarot Card Rashifal: प्राथमिकताएं तय करें, काम में मिलेंगे अच्छे परिणाम

Gemini Tarot Card Horoscope 27 August: Page of wands की ऊर्जा व्यस्तता के चलते निजी कार्यों का स्थगन, उच्च अधिकारियों के सामने स्पष्ट रूप से समझने का प्रयत्न.

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Gemini Tarot Card Rashifal: प्राथमिकताएं तय करें, काम में मिलेंगे अच्छे परिणाम
मिथुन राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Gemini Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: समय अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें. बहुत सारे कार्यों को एक साथ करने की जगह, एक-एक करके कार्य को पूरा करना ज्यादा लाभदायक रहेगा. परिवार के किसी बड़े सदस्य की नाराजगी के चलते घर का माहौल तनाव ग्रस्त हो सकता है. सामने वाले की नाराजगी जानने का प्रयास करेंगे. किसी मित्र की बहन की शादी की तैयारी में शामिल होने से व्यस्तता बढ़ सकती है. इस व्यस्तता के चलते निजी कार्यों को टालना पड़ सकता है. बच्चों की रचनात्मक गतिविधियों को  प्रोत्साहित करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

शिक्षा, साहित्य और रिसर्च से जुड़े  लोगों के उनके कार्यों के अच्छे नतीजे मिल सकते है. कानूनी मामले को बारीकी से समझने का प्रयास करना चाहिए. पारिवारिक व्यवसाय में नई उन्नत तकनीकों का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं. कुछ समय अकेले बैठकर कार्य की प्राथमिकता तय करें. जरूरी बातचीत और संपर्कों को नजरअंदाज न करें. किसी बाहरी व्यक्ति को कार्यस्थल की कोई भी जानकारी न दें. उच्च अधिकारियों के सामने किसी योजना पर अपनी स्पष्ट राय रखने में संकोच न करें. 

स्वास्थ्य/Health:

सर्दी जुकाम से परेशान हो सकते है. इस समय पर्याप्त आराम करें और घरेलू उपचार कर सकते है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

गलत संगति के चलते काफी उधार ले सकते है. इस समय कर्ज़ चुकाने पर ध्यान दें. 

रिश्ते/Relationship:

भाई बहनों के साथ रिश्ते सुधारें. पुराने विवादों को खत्म करें.

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