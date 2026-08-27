Capricorn Tarot Card Rashifal: प्रभावशाली लोगों से बढ़ेंगे संपर्क, रिश्तों में आएगा सुधार

Capricorn Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Makar Tarot Card Rashifal: किसी प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने की बात पर गंभीरता से विचार करें. इस समय परिस्थितियों आपके पक्ष में आ सकती हैं. सार्वजनिक स्थल पर किसी से विवाद या बहस की स्थिति बन सकती है. इस समय किसी भी बात को लेकर प्रतिक्रिया न दें. परिवार बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के सम्मान के साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखें. ससुराल पक्ष से बिगड़े हुए संबंध बेहतर होते नजर आएंगे. छोटे-छोटे जरूरतों को पूरा कर बच्चों को खुश कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात करेंगे. नए-पुराने संपर्कों से व्यवहार मधुर रखें. प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों को नजर अंदाज न करें. हमेशा आलोचना करने वाले लोगों की बातों को दिल पर ना लगाएं. कुछ बातों को अनसुना करना जीवन में शांत और संयमित रहने के लिए आवश्यक है. कार्य स्थल पर गुस्से या आवेश में गलत भाषा का उपयोग न करें. सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ व्यवहार मधुर रखें. जरूरत पड़ने पर किसी की मदद अपने कार्य को पूरा करने में ली जा सकती है. मदद करने वाले व्यक्ति का आभार जरुर व्यक्त करें. इससे आपके व्यक्तित्व की नम्रता का प्रदर्शन होता है. कार्यस्थल पर अपनी छवि बेहतर बनाए रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य/Health:

मोच आने के कारण पांव में काफी तकलीफ हो सकती है. इस समय चलने फिरने में हो रही तकलीफ को नजर अंदाज न करें. चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance:

नए मकान के निर्माण में धन की आवश्यकता के चलते लोन लेने पर विचार कर सकते हैं. मित्रों एवं सहयोगियों से आर्थिक मदद की बात कर सकते हैं.

रिश्ते/Relationship:

माता के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाएं. परिजनों की परिजनों के डांट को लेकर गलत सोच न बनाएं.