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Cancer Tarot Card Rashifal: प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे, आर्थिक स्थिति सुधारने के नए रास्ते खुलेंगे

Cancer Tarot Card Horoscope 27 August: The Moon की ऊर्जा गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, काम में सावधानी और नए व्यवसाय की संभावनाओं की ओर संकेत करती है. जानें कर्क राशि के जीवन, रिश्तों, धन और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव.

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Cancer Tarot Card Rashifal: प्रॉपर्टी विवाद सुलझेंगे, आर्थिक स्थिति सुधारने के नए रास्ते खुलेंगे
कर्क राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Cancer Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Kark Tarot Card Rashifal: लंबे समय से प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला अब सुलझता नजर आ सकता है. किसी बात को लेकर ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकते है. किसी करीबी संबंधी के साथ एक छोटे कुटीर उद्योग की योजना पर कार्य कर सकते है. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए नौकरी के साथ अन्य आय के साधन पर विचार करेंगे. जीवनसाथी के बारे में कोई ऐसी बात पता चल सकती है. जो उसके अतीत से जुड़ी है. इससे मन आहत हो सकता है. परिवार के किसी सदस्य की बीमारी से चिंतित हो सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional:

वर्तमान समय में काफी तनाव और विचारों में उथल-पुथल बनी हुई है. किसी भी कार्य में मन लगाना मुश्किल लग सकता है. कार्य स्थल पर आपकी अनुपस्थिति में आपके कार्यों से सम्बन्धित रिकॉर्ड्स और फाइलों को देखा जा सकता है. कोई आपकी जानकारी की चोरी कर रहा है. इस बात पर संदेह हो सकता है. अपनी सभी आवश्यक चीजों को सुरक्षित रखें और अन्य लोगों की पहुंच से दूर रखें. पुराने कार्यों में तेजी आ सकती है. किसी की मदद नहीं कर रहे, तो उसकी परेशानी का मजाक भी न उड़ाएं. 

स्वास्थ्य/Health:

लबें समय तक झुककर कार्य करने से गर्दन जकड़ सकती है. सीधे तनकर बैठे और सामने वस्तु रखें. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में काफी पूंजी खर्च हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship:

किसी की बातों में आकर परिजनों पर शक न करें. शक होने पर आपसी बातचीत कर सकते है.

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