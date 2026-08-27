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Aries Tarot Card Rashifal: सामाजिक व्यस्तता बढ़ेगी, कामकाज में जिम्मेदारियां करेंगी परेशान

Aries Tarot Card Horoscope 27 August: The Star की ऊर्जा फोन पर प्राप्त सूचना को नजरअंदाज न करने की जरूरत, कार्यों में अनुपस्थित रहने से परेशानी और कार्य के दबाव के कारण हो रही परेशानियों की बातें कर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: सामाजिक व्यस्तता बढ़ेगी, कामकाज में जिम्मेदारियां करेंगी परेशान
मेष राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: इस समय काफी सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त नजर आएंगे. दूसरों की समस्या में जरूरत से ज्यादा ना उलझें. इससे  निजी कार्य प्रभावित हो सकते हैं. गलत संगति में रहने वाले लोगों से दूरी रखें. किसी पारिवारिक मामले में अपनी बात रखने में संकोच न करें. बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें. अच्छा व्यवहार और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित कर सकता हैं.

व्यवसायिक/ Professional:

फोन पर प्राप्त कोई महत्वपूर्ण सूचना लाभदायक साबित हो सकती है. काम के दवाब के  चलते खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे. अचानक से काफी सारी जिम्मेदारियां सामने आने से परेशान हो सकते हैं. लंबे समय तक कार्य क्षेत्र में अनुपस्थित रहने के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कुछ नए अनुबंधों पर सहमति देने से पूर्व उनकी शर्तों और नियमों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. अपनी निजी बातों को कार्य क्षेत्र में किसी के साथ साझा ना करें. छोटी-छोटी गलतियों के चलते परियोजना की सफलता प्रभावित हो सकती है. 


स्वास्थ्य/Health:

गले में तकलीफ के चलते सूजन आ सकती है. चिकित्सा के सलाह पर अमल करें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

घर की सजावट के चलते काफी सारे खरीदारी हो सकती है. इस समय खरीदारी में होने वाले खर्च के बिल को जरूर संभाल कर रखें.

रिश्ते/Relationship:

अपने रिश्तों के बीच में किसी दूसरों को ना आने दो. मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं.

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