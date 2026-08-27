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Aquarius Tarot Card Rashifal: रुके भुगतान से बढ़ेगी चिंता, रिश्तों में संभलकर बोलें

Aquarius Tarot Card Horoscope 27 August: Five of Pentacles की ऊर्जा आर्थिक दबाव में सावधानी, खर्चों पर नियंत्रण और रिश्तों में गलतफहमी से बचने का संकेत देती है. जानें कुंभ राशि के जीवन, रिश्तों, धन और स्वास्थ्य पर असर.

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Aquarius Tarot Card Rashifal: रुके भुगतान से बढ़ेगी चिंता, रिश्तों में संभलकर बोलें
कुंभ राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aquarius Tarot Card Horoscope 27 August 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: अचानक से कुछ खर्चों के कारण बजट बिगाड़ सकता है.घर के बड़े लोगों की सलाह पैसों को समझदारी से खर्च करने में मदद करेगी. आ रही परेशानियों को अकेले संभालने की जगह सभी के साथ एवं सहयोग से आसानी से पार कर पाएंगे. बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कुछ अच्छे संस्थानों का चयन  कर सकते है. इन सभी में से किसी अच्छे संस्थान को पर सभी की सहमति लेंगे. इस समय किसी बात को लेकर जीवनसाथी के साथ भावनात्मक दूरी हो सकती है. 

व्यवसायिक/ Professional:

तकनीकी क्षेत्र के किसी काम को पूरा करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. रुके हुए पेमेंट के मिलने में देरी होने से व्यवसाय पर आर्थिक दवाब बढ़ सकता है. इस स्थिति में और धन निवेश करने की जगह खर्चों पर नियंत्रण करें. समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें. दूसरी समस्या उत्पन्न ना करें. विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ मर्यादित व्यवहार करें. ऐसा कोई मजाक किसी भी व्यक्ति के साथ ना करें. जिससे वो अपमानित महसूस करे. छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान ना हो. 

स्वास्थ्य/Health:

किसी गलत दवाई के सेवन के चलते गले में काफी तकलीफ हो सकती है. घरेलू उपचार की जगह चिकित्सक से सलाह लें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

पूर्व में खरीदी किसी लॉटरी के खुलने से अचानक से धन लाभ हो सकता है. इस धन को किसी लंबी अवधि की योजना में निवेशित कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship:

किसी से मजाक में कही गई बात गलत तरीके से सामने आ सकती है. जिसके चलते सामने वाले से गलतफहमी हो सकती है.

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