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Taurus Tarot Card: मनचाही सफलता के योग, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता, निवेश से मिलेगा लाभ

Taurus Tarot Card Horoscope 26 June: Nine of cups ki ऊर्जा ऊर्जा जीवन में किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति, पुराने लोगों से दूरी कम और राजनीतिक दायरा बढ़ने की कोशिश की सलाह लेकर आ सकती है. आइए जानते है, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: मनचाही सफलता के योग, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता, निवेश से मिलेगा लाभ
सफलता, खुशियां और मजबूत रिश्ते जीवन में नई ऊर्जा भरेंगे.

Taurus Tarot Card Horoscope 26 June 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: लंबे समय से चली आ रही कोई बड़ी इच्छा पूरी होने के संकेत हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. पुराने रिश्तों में फिर से मधुरता बढ़ सकती है और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. करियर में मनचाही नौकरी मिलने और व्यवसाय विस्तार के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. रिश्तों में अपनापन और ससुराल पक्ष का सहयोग मन को प्रसन्न रखेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी बड़ी महत्वाकांक्षा की पूर्ति जल्द ही होने की स्थिति बन रही है. इस समय जीवन में काफी बदलाव होंगे. पुराने लोगों से दूरी कम हो सकती है. टूटे हुए रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. ऐसे लोग जिनसे बात करना अभी तक मुश्किल था. उनके साथ अच्छी आत्मीयता हो सकती है. परिवार में किसी सदस्य के  लिए अच्छा विवाह प्रस्ताव आने से परिजनों से सभी लोग उत्साहित होंगे.

व्यवसायिक/Professional: मनचाही कंपनी में नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. इस समय राजनीतिक लोगों से संपर्क बढ़ा सकते है. राजनीति में प्रवेश की इच्छा बनाए हुए है. व्यवसाय विस्तार के लिए साझेदार के साथ अच्छी योजना पर कार्य करेंगे. पारवारिक और व्यक्तिगत मामलों में समझदारी दिखाएं. नकारात्मक लोगों की संगत से दूर रहें. अगर किसी कार्य को लेकर संदेह हो रहा है. तो अपनी आंतरिक शक्ति की बात को अनसुना न करें. 

स्वास्थ्य/Health: किसी बड़े हादसे के बाद भी मानसिक रूप से खुद को बीमार महसूस कर सकते है. इस समय मनोचिकित्सक से परामर्श मन को मजबूत करने के लिए बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: शेयर मार्केट में किसी की मदद से लगाया पैसा अच्छे प्रतिफल लेकर आ सकता है. इस धन का उपयोग एक अच्छी संपत्ति की खरीदी में कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship: ससुराल पक्ष से रिश्ते मजबूत होंगे. ससुराल के मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होकर सबको अचंभित कर सकते है.

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