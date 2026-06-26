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Pisces Tarot Card: भाग्य का साथ, पढ़ाई पर फोकस जरूरी, निजी बातें साझा करने से बचें

Pisces Tarot Card Horoscope 26 June: Ten of swords की ऊर्जा रिश्तो में मधुरता और सम्मान बनाए रखने, अपने आसपास के वातावरण से सजग रहने की बात लेकर आ सकती है. यह जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: भाग्य का साथ, पढ़ाई पर फोकस जरूरी, निजी बातें साझा करने से बचें
कानूनी मामलों में राहत के संकेत.

Pisces Tarot Card Horoscope 26 June 2026 Meen Tarot Card Rashifal: आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए सतर्कता और समझदारी का संकेत दे रहा है. कानूनी और व्यक्तिगत मामलों में राहत मिलने के योग हैं, लेकिन रिश्तों, आर्थिक लेनदेन और कार्यक्षेत्र में गोपनीयता बनाए रखना जरूरी रहेगा. सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ लिए गए निर्णय भविष्य में बेहतर परिणाम दिला सकते हैं.

व्यक्तिगत/Personal: समय के अनुकूलता आपके पक्ष में होती नजर आ रही है. जल्द ही परेशानियों से बाहर निकालने के समाधान प्राप्त हो सकेंगे. कानूनी मामलों में भी राहत मिलती नजर आएगी. ऐसे लोगों से दूरी रखें जो पीठ पीछे आलोचना करते हैं. करीबी संबंधियों के साथ पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें. पैसों के चलते रिश्तो में बिगड़ सकते है. इस समय बड़े बदलाव से घबरा नहीं. पारिवारिक जीवन में कोई कड़वा सच अचानक से सामने आ सकता है. जिसके चलते कुछ लोगों से दूरी बनाएंगे. 

व्यवसायिक/Professional:- विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को महत्व देने की जरूरत है. पीठ पीछे धोखा देने वाले लोगों से बचकर रहे हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी निजी समस्याओं को सार्वजनिक करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी के साथ अपनी पारिवारिक या निजी समस्याओं को साझा ना करें. इससे आप हंसी का पात्र बन जाएंगे. सरकारी कामों में सावधानी रखें. जरा सी भी गलत जानकारी या गलत कागज पूरे कार्य को रोक सकती है. नौकरी में छंटनी जैसी अप्रिय सूचना मिल सकती है. इस स्थिति से घबराएं नहीं. नई नौकरी की तलाश पूरी सकारात्मक सोच के साथ करें. 

स्वास्थ्य/Health: अचानक से रीड की हड्डी में तेज दर्द महसूस करेंगे .सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही ना करें. कार्य की अधिकता के चलते शारीरिक आराम को नजरअंदाज ना करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे उधार ना दें. जिनकी साख पैसों के मामले में खराब हो. इससे आपका पैसा वापस मिलने की उम्मीद ना के बराबर हो जाएगी . 

रिश्ते/Relationship: किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ बोलकर ना करें. इससे सच सामने आने पर रिश्ता टूट सकता है.

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