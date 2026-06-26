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Leo Tarot Card: महिलाओं के रोजगार की पहल, आर्थिक मामलों को लेकर तनाव, योग्यता से मिलेंगे नए अवसर

Leo Tarot Card Horoscope 26 June: Queen of wands की ऊर्जा महिलाओं की आत्मनिर्भरता, योग्यता का परिचय देकर अच्छे अवसरों की प्राप्ति की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के बारे में.

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Leo Tarot Card: महिलाओं के रोजगार की पहल, आर्थिक मामलों को लेकर तनाव, योग्यता से मिलेंगे नए अवसर
नई उपलब्धियां, बड़े अवसर और आत्मविश्वास सफलता की राह बनाएंगे.

Leo Tarot Card Horoscope 26 June 2026 Singh Tarot Card Rashifal: परिवार और आर्थिक मामलों में समझदारी से लिए गए निर्णय लाभदायक साबित होंगे. संतान की उपलब्धियां गर्व का कारण बनेंगी और करीबी लोगों की पहचान भी स्पष्ट होगी. कार्यक्षेत्र में नए अवसर, व्यवसाय विस्तार और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना और स्वयं जिम्मेदारी लेना सफलता दिलाएगा. रिश्तों में आत्मसम्मान बनाए रखते हुए मर्यादा की सीमाएं तय करना आवश्यक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: घर के नवीनीकरण का बजट क्षमता से अधिक होने के कारण करीबी सम्बन्धियों से आर्थिक मदद मांग सकते है. इस समय लोगों के अपना होने की पहचान कर सकेंगे. जीवनसाथी का अपने परिजनों की अच्छी आर्थिक स्थिति का ताना मारना चिढ़ा सकता है. सामने वाले की किसी बात का जवाब न देने की कोशिश करेंगे. बेवजह किसी भी बात को लेकर परिवार का माहौल खराब करने की कोशिश न करें. संतान की उपलब्धि पर गर्वित होंगे.

व्यवसायिक/Professional: किसी नए व्यवसाय को जिसमें सिर्फ महिलाओं को रोजगार देने की इच्छा रख रहे है,जल्द ही क्रियान्वित कर सकेंगे. पूर्व में कुछ  कामकाजी महिलाओं के संघर्ष से प्रेरित होकर ऐसे व्यवसाय को योजना बनाई थी. व्यवसाय विस्तार के लिए सामाजिक और राजनीतिक दायरा बढ़ा सकते है. किसी उच्च अधिकारी के साथ  विदेश यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है.ये अवसर आपको अपनी काबिलियत और योग्यता के बल पर प्राप्त होगा. युवाओं को नई तकनीकों से खुद को अपडेट करते रहना चाहिए. किसी पर कार्य को लेकर ज्यादा निर्भरता न रखें. अपने कार्य और पैसों का लेनदेन स्वयं करें.

स्वास्थ्य/Health: किसी स्वास्थ्य समस्या के चलते योगा या हल्के फुल्के व्यायाम की नियमितता बनाए रखने की सलाह दी जा सकती है.आलस न करें.दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: आर्थिक मामलों में पैसों के लेनदेन को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें.समय पर टैक्स भरकर व्यर्थ की परेशानियों से दूर रहें.

रिश्ते/Relationship: अगर कोई बार-बार अपमानित कर रहा है.तो उसकी इस बात को हमेशा सहन न करें.उसे उसकी मर्यादा की सीमा बताएं.

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