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Gemini Tarot Card: रिश्तों में संतुलन जरूरी, नए अनुबंधों में सावधानी, खर्चों पर रखें नियंत्रण

Gemini Tarot Card Horoscope 26 June: Three of swords की ऊर्जा वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि, सलाह और मदद लेने में संकोच न करने की बात लेकर आ सकती है. आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Gemini Tarot Card: रिश्तों में संतुलन जरूरी, नए अनुबंधों में सावधानी, खर्चों पर रखें नियंत्रण
संयम, समझदारी और संतुलन से चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं.

Gemini Tarot Card Horoscope 26 June 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी. किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में व्यवहार और भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, ताकि अनावश्यक चर्चाओं और विवादों से बचा जा सके. नए अनुबंधों और महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधानी बरतें तथा अनुभवी लोगों की सलाह लें. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण और योजनाबद्ध दृष्टिकोण लाभदायक रहेगा.

व्यक्तिगत/Personal: वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि हो सकती है. किसी अन्य व्यक्ति से सम्बन्ध के चलते जीवनसाथी से लड़ाई बढ़ सकती है. इस समय अपने अनैतिक रिश्ते से दूरी बना सकते है. संतान के भविष्य और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. परिवार में किसी अनजान व्यक्ति का बार-बार आना संदेह में डाल सकता है. इस संदेह की पूरी कर सकते है. 

व्यवसायिक/Professional: कार्यक्षेत्र में किसी नए आए अधिकारी से बढ़ती नजदीकियां लोगों को बातें बनाने का मौका दे सकती है. सामने वाले की गलत प्रतिक्रिया कार्यक्षेत्र का वातावरण प्रदूषित कर सकती है. इस समय दोनों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए. लोगों को बातें करने का कोई भी अवसर न देना बेहतर रहेगा. कुछ नए अनुबन्ध जल्द ही सहमति के लिए आ सकते है. अच्छे से सोच समझकर सभी जानकारियों को देखे और फिर हस्ताक्षर करें. कोई भी गलती दोबारा न करें. अनुभवी और वरिष्ठ लोगों से सलाह लेने में संकोच न करें. 

स्वास्थ्य/Health: खानपान की अनियमितता और बाहरी खाने का लालच पेट की परेशानियों को बढ़ा देगा. इस समय हल्का और सुपाच्य भोजन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: पैतृक संपत्ति के विवाद के चलते काफी खर्चा हो सकता है. इस समय अनावश्यक खर्चो को व्यवस्थित करें. 

रिश्ते/Relationship: बीती बातों की कड़वाहट के चलते सभी से रिश्ते सीमित कर सकते है. इस समय जीवन में संतुलन लाएं.

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