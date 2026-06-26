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Aquarius Tarot Card: जीवनसाथी पर गलतफहमी से बचें, नए कार्य में सफलता के संकेत, व्यवसाय में गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी

Aquarius Tarot Card Horoscope 26 June: Five of cups की ऊर्जा दूसरों की बातों में आकर अपने प्रियजनों पर आरोप न लगाना, सोच से हटकर नए कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त करने की संभावना को लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: जीवनसाथी पर गलतफहमी से बचें, नए कार्य में सफलता के संकेत, व्यवसाय में गुणवत्ता बनाए रखना जरूरी
परिवार में शुभ कार्यों की तैयारी और नए अवसरों की शुरुआत से बढ़ेगा उत्साह.

Aquarius Tarot Card Horoscope 26 June 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: यह समय कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसरों, पारिवारिक शुभ कार्यों और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपके निर्णयों को सही दिशा देगा. हालांकि रिश्तों और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी या बिना जांच-पड़ताल के भरोसा करने से बचें. धैर्य, समझदारी और गुणवत्ता पर ध्यान देकर आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखेंगे.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार के किसी सदस्य के विवाह को लेकर बातचीत हो सकती है. जल्द ही किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे. युवाओं को अपने किसी खास काम को लेकर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिल सकता है. किसी मित्र को प्रेम प्रस्ताव देने से पूर्व परिवार के बुजुर्ग सदस्य से बातचीत करेंगे. संभव है, इस सदस्य के साथ आपका संबंध काफी आत्मीय हो. किसी के बातों में उलझ कर जीवनसाथी पर गलत इल्जाम लगा सकते हैं. इस बात के चलते जीवनसाथी अपने परिजनों से शिकायत कर सकता है. इस स्थिति से बचने के लिए बात की सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे. 

व्यवसायिक/Professional: किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए उत्साहित है. यह कार्य आपके वर्तमान कार्य से बिल्कुल अलग का नजर आएगा. ईश्वर पर आस्था और स्वयं पर विश्वास इस कार्य को सफल बनाकर रहेगा. इस बात को लेकर दृढ़ निश्चायी है. इस समय व्यवसाय में निर्माण बनाने के साथ उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दें. जरा सा भी क्वालिटी से समझौता आपकी बनी बनाई छवि को खराब कर देगा. समय-समय पर अपने पुराने और नए संपर्कों के साथ बातचीत करते रहें. 

स्वास्थ्य/Health: किसी भारी वस्तु को उठा लेने से कंधों में दर्द शुरू हो सकता है. इस समय घरेलू उपचार कर कंधों के दर्द को कम करने की कोशिश करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों के मामले में किसी पर ज्यादा भरोसा न करें. सरकारी कामों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों की बातचीत हो सकती है. 

रिश्ते/Relationship: पति-पत्नी के आपसे प्रयासों से घर की व्यवस्था को सुखद और शांतिपूर्ण बनाएंगे. संतान के विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं.

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