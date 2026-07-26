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Virgo Tarot Card: भावनाओं को समझें, साझेदारी से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Virgo Tarot Card Horoscope 26 July: The Hermit की ऊर्जा के कार्यों में रुचि न लेने, नए कार्य की शुरुआत को लेकर आगे परेशानी से से बचने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के बारे में.

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Virgo Tarot Card: भावनाओं को समझें, साझेदारी से सुधरेगी आर्थिक स्थिति
व्यावसाय को आगे ले जाने में सफलता प्राप्त होगी.

Virgo Tarot Card Horoscope 26 July 2026 Kanya Tarot Card Rashifal: आज व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में अपने विवेक से निर्णय लें और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें. जीवनसाथी या सहकर्मियों की बात का मजाक उड़ाने से बचें. व्यवसाय में नए काम को लेकर हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन साझेदारी से लाभ और प्रगति मिलने के अच्छे योग हैं. आर्थिक लेनदेन में सतर्कता बरतें, बुजुर्गों के अनुभवों का सम्मान करें और ठंडी चीजों से परहेज रखकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

व्यक्तिगत/Personal: दिल के मामले में अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करे. पारिवारिक मामलों में लिए गए निर्णय आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित होंगे .इस बात का विश्वास बना हुआ है. जीवनसाथी की किसी बात को लेकर उसका मजाक ना बनाएं. सामने वाले की मजबूरी को समझने का प्रयास करें. स्वविवेक से कार्य करें. बाहरी लोगों को अपने कार्यों में दखल न देने दे.

व्यवसायिक/ Professional: किसी नए कार्य की शुरुआत को लेकर हिचकिचाहट हो सकती हैं. इस समय कार्य के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त न होने से मन में सफलता को लेकर संशय हो सकता है. कार्य क्षेत्र में गलत स्थिति या लोगों का समर्थन न करें. व्यवसाय में साझेदारी से आर्थिक स्थिति को बेहतर हो सकती है. सामने वाले की कार्यों को लेकर समझ और अनुभव व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा. किसी की निजी बातों को लेकर उसका मजाक ना हो  उड़ाए.

स्वास्थ्य/Health: बदलते मौसम में खानपान को लेकर सजग रहे. ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन बीमार कर सकता है.

आर्थिक स्थिति/Finance: छोटी-छोटी बचत कर बड़ी धनराशि जमा कर सकते हैं. पैसों के लेनदेन को लेकर लापरवाही ना करें. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों की बातों को अनसुना न करें. आपने आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्ग लोगों को उचित सम्मान दें.

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