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Taurus Tarot Card: कार्यस्थल में बेवजह की प्रतिस्पर्धा से दूरी, पढ़ें अपना राशिफल

Taurus Tarot Card Horoscope 26 July: Five of pentacles की ऊर्जा खर्चो और जरूरतों में संतुलन बनाए रखने, अपने प्रिय के साथ अच्छा समय बताने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Taurus Tarot Card: कार्यस्थल में बेवजह की प्रतिस्पर्धा से दूरी, पढ़ें अपना राशिफल
राजनीति की जगह कार्य और व्यावसायिक व्यवहार पर ध्यान दें.

Taurus Tarot Card Horoscope 26 July 2026 Vrashbh Tarot Card Rashifal: आज कार्यस्थल और परिवार में अनावश्यक बहस व ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाए रखें. हर बात में जीतने की जगह समझौते और टीमवर्क पर ध्यान देना रिश्तों और काम दोनों को बेहतर बनाएगा.परिवार में छोटे-मोटे खर्चों को लेकर विवाद न होने दें. मानसिक शांति के लिए दिन की शुरुआत शांत तरीके से करें और ध्यान/मेडिटेशन का सहारा लें.

व्यक्तिगत/ Personal: परिवार के सदस्यों के साथ हर बहस जीतना जरूरी नहीं है. कुछ परिस्थितियों में पीछे हटने से रिश्तों को बचाया जा सकता है.  यदि कोई सदस्य आपकी बात समझने को तैयार नहीं है. तो उसे समझाने का प्रयास न करें. स्थितियां प्रतिकूल होने पर उसे स्वयं ही आपकी बात समझ आ जाएगी. जीवन साथी के खर्चीले स्वभाव को लेकर तनाव हो सकता है. परिवार को बचाए रखने के लिए छोटी-छोटी को विवाद का कारण ना बनाएं. 

व्यवसायिक/ Professional: कार्यस्थल पर बेवजह  की प्रतिस्पर्धा दूरी बनाए. सहयोगियों के साथ कार्य करते समय अहंकार और अहम को बीच में न लाएं. मजबूत टीमवर्क से  कार्य को सफल बनाने में बेहतर प्रयास कर सकता है.  ऑफिस में अधिकारियों के बदलते स्वभाव और परिस्थितियों के कारण वातावरण में असहजता आ सकती है. किसी भी बात को लेकर प्रतिक्रिया न दें. राजनीति की जगह कार्य और व्यावसायिक व्यवहार पर ध्यान दें. अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा ऐसे कार्यों में लगाए,जो अच्छा लाभ दे.

स्वास्थ्य/Health: यदि मन में अशांति का अनुभव कर रहे हैं. तो शांत जगह पर बैठकर मेडिटेशन करें या प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताएं. दिन की शुरुआत जल्दबाजी की जगह शांत और सौम्य तरीके से करना मानसिक तनाव को कम करेगा. 

आर्थिक स्थिति/ Finance: परिवार में छोटे-मोटे खर्चों को विवाद का मुद्दा न बनने दे. परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों का ख्याल रखें. 

रिश्ते/ Relationship: पुरानी बातों को लड़ाई का मुद्दा न बनाए. रिश्ते में जीतने की जगह समझौते की स्थिति बेहतर रहेगी.

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