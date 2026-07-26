Sagittarius Tarot Card: पार के उतार-चढ़ाव से न हों परेशान, पुरानी बातें भूलकर बढ़ें आगे

Sagittarius Tarot Card Horoscope 26 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आज छोटी-छोटी बातों को तूल देने और पुरानी नकारात्मक यादों को हावी करने से बचें, अन्यथा परिवार और जीवनसाथी के साथ रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाएं तथा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से समस्याओं का समाधान निकालें. पैसों के मामले में किसी को उधार देते समय लिखित दस्तावेज जरूर बनाएं. स्वास्थ्य के लिए जल्दबाजी के बजाय सुकून से सुपाच्य भोजन ग्रहण करें.

व्यक्तिगत/Personal: निजी या पारिवारिक जीवन की छोटी-छोटी समस्याओं को बड़ा बनाने की आदत मानसिक तनाव दे सकती है. जिसके चलते परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बच्चों की गतिविधियों को लेकर चिंतित होंगे. अतीत में हुए किसी हादसे का असर अभी तक जीवन पर नजर आ रहा है. जिसके चलते जीवनसाथी के साथ रिश्ते में कड़वाहट बढ़ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने की आपकी आदत सभी से दूरी बना सकती है.

व्यवसायिक/ Professional: कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी द्वारा खराब व्यवहार में सुधार लाने की बात की जा सकती है. सहयोगियों के साथ छोटा-मोटा विवाद होने से मानसिक तनाव हो सकता है. छोटे-छोटे बातों को बड़ा बनाने की आदत में बदलाव लाएं. व्यवसाय में आ रहे उतार-चढ़ाव का असर पारिवारिक जीवन पर ना पड़ने दे. किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से अपनी व्यावसायिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें.छोटे-छोटे बातों को लेकर जितना तनाव करेंगे, जीवन में उतना ही नकारात्मकता बढ़ती नजर आएगी.

स्वास्थ्य/Health: खाना खाते समय जल्दबाजी न करें. पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. शांति और सुकून से सुपाच्य भोजन करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: किसी करीबी व्यक्ति को उधार देते समय सिर्फ विश्वास को आधार ना बनाएं, लिखित प्रमाण अवश्य लें. इससे आगे रिश्तो में मतभेद होने की संभावना कम रहेगी.

रिश्ते/Relationship: जो बीत चुका है, उसे जीवन से दूर करने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा पारिवारिक एवं निजी रिश्तो में नकारात्मक असर पड़ सकता है.