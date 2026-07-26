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Pisces Tarot Card: संपर्कों का मिलेगा लाभ, फालतू की सलाह और विवादों से बनाएं दूरी

Pisces Tarot Card Horoscope 26 July: The Moon की ऊर्जा दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से जीवन में सकारात्मकता, कुछ स्थितियों में प्रतिक्रिया देने से बचाव की बात कर सकती है. आईए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के बारे में.

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Pisces Tarot Card: संपर्कों का मिलेगा लाभ, फालतू की सलाह और विवादों से बनाएं दूरी
व्यवसाय में नए और पुराने संपर्कों के साथ रिश्ते बेहतर.

Pisces Tarot Card Horoscope 26 July 2026 Meen Tarot Card Rashifal: आज किसी नए व्यक्ति के सकारात्मक विचारों से आपका नजरिया बदल सकता है. व्यवसाय में सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे होंगे और नई यात्रा से उन्नति के अवसर मिलेंगे. पारिवारिक विवादों और किसी की निजी बातों में बिना मांगे सलाह देने से बचें. जीवनसाथी और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें तथा पैसों का लेनदेन सोच-समझकर करें.

व्यक्तिगत/Personal: किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात नजरिए में बदलाव ला सकती है. सामने वाले की सकारात्मक विचारों से प्रभावित हो सकते है. पारिवारिक मामलों में अपने दायित्व का बखूबी निर्वाह करेंगे. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते है. किसी करीबी संबंधी द्वारा लिए विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करने से विवाद हो सकता है. सामने वाला सारी बात अपने मान सम्मान पर ले जा सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: ज्यादातर कार्य व्यवस्थित तरीके से पूरे हो सकते है. पुराने नए संपर्कों से रिश्ते मजबूत बनाएंगे. जल्द ही कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते है. सही समय पर सही निर्णय लें. गलत कार्यों को लेकर किसी का समर्थन न करें. विवाद से दूर रहे. किसी की निजी बातों में बिना मांगे कोई सलाह न दें. अधिकारियों से सम्बन्ध बेहतर रखें. सहयोगियों के साथ किसी कार्यशाला में शामिल होने के लिए यात्रा करना पड़ेगी.

स्वास्थ्य/Health: परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें. किसी लाभदायक योजना में धन निवेश कर सकते है.

रिश्ते/Relationship: परिवार के साथ समय बिताए. इससे रिश्ते मधुर होते है.

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