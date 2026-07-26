विज्ञापन
विशेष लिंक

Leo Tarot Card: विचारों में रखें संतुलन, सहयोगियों की गलती और जल्दबाजी से बचें

Leo Tarot Card Horoscope 26 July: King of swords की ऊर्जा परिवार से जुड़े मामलों को समझदारी से सुलझाने का प्रयास, कुछ आवश्यक निर्णय लेने की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Leo Tarot Card: विचारों में रखें संतुलन, सहयोगियों की गलती और जल्दबाजी से बचें
कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी की जगह धैर्य बनाए.

Leo Tarot Card Horoscope 26 July 2026 Singh Tarot Card Rashifal: आज कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें तथा अधिक जिम्मेदारियों को परिवार के साथ साझा करें. कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर काम पूरा करें और व्यावसायिक यात्रा से मिले अवसरों का लाभ उठाएं. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और किसी अनजान व्यक्ति से निजी जानकारी साझा न करें. स्वास्थ्य के लिए बाहर का खाना छोड़कर घर के भोजन को प्राथमिकता दें और रिश्तों में अत्यधिक रोक-टोक व घमंड से बचें.

व्यक्तिगत/Personal: कठिन परिस्थितियों से घबराए नहीं. विचारों को सकारात्मक और संतुलित बनाएं. कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाना लोगों को प्रभावित करेगा. ज्यादा जिम्मेदारियों को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा करें. कामकाज के मामले में धैर्य और संयम से आगे बढ़ना चाहिए. 

व्यवसायिक/ Professional: पुराने कार्यों को समय पर पूरा करें. जल्दबाजी से कार्य पूरा करने की जगह धैर्य रखें. बाद में पछताने की जगह थोड़ा समय लेकर कार्य पूरा करें. किसी युवा सहयोगी की गलतियों को लेकर चिंतित हो सकते है.इन गलतियों के चलते कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है.किसी  व्यवसायिक यात्रा के दौरान कुछ अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सकती है. जो आगे लाभदायक होंगी. 

स्वास्थ्य/Health: इस समय खानपान को लेकर सजग रहे.बाहर के खानपान में कमी लाएं. घर का भोजन करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति/Finance: यदि कोई आपकी आर्थिक मामलों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है. तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहे.उसे किसी भी तरह की आर्थिक जानकारी ना दें. 

रिश्ते/Relationship: रिश्ते में कड़वाहट जरूरत से ज्यादा रोका-टोकी और किसी चीज के घमंड के कारण बढ़ सकती है. सामने वाले व्यक्ति को उसकी भाषा में नम्रता लाने की बात कर सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Leo Aaj Ka Rashifal, Singh Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com