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Gemini Tarot Card: कार्यक्षेत्र में वास्तु बदलाव और कानूनी मामलों में सफलता

Gemini Tarot Card Horoscope 26 July: The Hanged Man की ऊर्जा पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्ग लोगों के अनुभव और मार्गदर्शन से लाभ, नए संपर्कों से अच्छे लाभ प्राप्त होने की उम्मीद लेकर आ सकती है.

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Gemini Tarot Card: कार्यक्षेत्र में वास्तु बदलाव और कानूनी मामलों में सफलता
कर्मचारियों के सहयोग से पुराने कार्यों को पूरा करेंगे. 

Gemini Tarot Card Horoscope 26 July 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: आज परिवार के अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग आपके काम आएगा. अचानक वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने से बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिसके कारण शॉपिंग या प्लान स्थगित करना पड़ सकता है. व्यापार में बदलाव करते समय वास्तु नियमों का ध्यान रखें और पुराने संपर्कों से लाभ उठाएं. अच्छी नींद और मानसिक शांति के लिए ध्यान मेडिटेशन जरूर करें.

व्यक्तिगत/Personal: परिवार में कुछ अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है. इससे जीवन में सकारात्मक आएगी. उनके अनुभव कार्यों को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे. यदि कोई कानूनी मामला कोर्ट में चल रहा है. तो सही सलाहकार की मदद कर आगे कदम बढ़ाए. बच्चों के साथ समय बिताने से  मानसिक तनाव कम हो सकता है. अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है. 

व्यवसायिक/ Professional: यदि कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं. तो वास्तु के नियमों को ध्यान में अवश्य रखें. इससे व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकेंगे. कार्य की अधिकता के चलते कार्य क्षेत्र का माहौल अस्त व्यस्त हो सकता है. कुछ पुराने अनुभवी व्यक्तियों की सलाह से व्यवस्था बेहतर करेंगे. व्यवसाय में नए लोगों से संपर्क बड़े अनुबंधों की प्राप्ति की संभावना ला सकते हैं. कर्मचारियों के सहयोग से पुराने कार्यों को पूरा करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health: नींद ना आने की समस्या परेशान कर सकती है. कुछ समय मेडिटेशन और ध्यान में अवश्य लगाए. 

आर्थिक स्थिति/Finance: अचानक से किसी वाहन या महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बिगड़ने से खर्चा सामने आ सकता है. इस समय इस खर्च के चलते किसी आवश्यक कार्य को स्थगित करना पड़ेगा. 

रिश्ते/Relationship: परिवार के साथ मनोरंजन या शॉपिंग पर जाने की योजना स्थगित करनी पड़ सकती है. जिसके चलते कुछ लोगों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी.

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