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Cancer Tarot Card: विवाह के योग, सहयोग से पूरे होंगे काम और सही समय पर फैसला

Cancer Tarot Card Horoscope 26 July: The Lovers की ऊर्जा साझेदारी की व्यवसाय में दिमाग के साथ दिल से निर्णय लेने की बात, लालच में आकर गलत अवसर का चयन न करने की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card: विवाह के योग, सहयोग से पूरे होंगे काम और सही समय पर फैसला
किसी व्यक्ति से बढ़ती नजदीकियों के चलते व्यवहार.

Cancer Tarot Card Horoscope 26 July 2026 Kark Tarot Card Rashifal: आज विवाह प्रस्ताव या किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन में उत्साह लाएगी. व्यवसाय में संतुलन बनाकर चलें और जल्दबाजी या लालच में कोई फैसला न लें; टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे. संतान के खर्चों पर नियंत्रण रखें और डिजिटल थकान से बचने के लिए गैजेट्स से थोड़ा ब्रेक लें. अतीत की नकारात्मक यादों को अपने वर्तमान पर हावी न होने दें.

व्यक्तिगत/Personal: विवाह के लिए आया प्रस्ताव किसी पुराने मित्र से मुलाकात करा सकता है. इससे मन में उत्साह रहेगा. इस समय कोई ऐसा विकल्प सामने आ सकता है. जिसमें दिल और दिमाग दोनों की बात को सुनना पड़ेगा. इस समय पारिवारिक मामले में किसी मुद्दे को लेकर आपकी राय महत्वपूर्ण हो सकती है. सोच समझकर अपनी बात स्पष्टता से रखें. 

व्यवसायिक/ Professional: व्यवसाय में आ रही दो अलग-अलग प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे. जिन कार्यों को अकेला पूरा करने पर विचार कर रहे है,उन्हें किसी के साथ मिलकर करना अच्छी सफलता दे सकता है. यदि किसी काम को लेकर मन में संशय हो, तो सिर्फ लालच के चलते कोई फैसला न लें. इस समय सही लोगों से जुड़ना आपकी बड़ी उपलब्धि हो सकता है. साझेदार या टीम मेंबर के साथ किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे. कार्य क्षेत्र में किसी ग्रुप एक्टिविटी या योग सेशन में सभी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health: सारे दिन मोबाइल और लैपटॉप पर कार्य करना मानसिक रूप से थक सकता है. दिन में कुछ समय फोन और दूसरे गैजेट से दूर रखकर रहकर शांति बनाए रखें. 

आर्थिक स्थिति/Finance: धन कमाने के लालच में गलत अवसर का चयन ना करें. संतान के बढ़ते खर्चों को सीमित करें. 

रिश्ते/Relationship: अतीत  की यादों को वर्तमान जीवन में परेशानी की वजह न बनने दे. बुरी यादों से सबक ले और अच्छी यादों से खुशियां.

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