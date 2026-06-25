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Virgo Tarot Card: बिना परिवार की सहमति से विवाह के चलते नाराजगी, कोर्ट केस से जुड़े मामलों में देरी से नुकसान

Virgo Tarot Card Horoscope 25 June: Eight of swords की ऊर्जा परिजनों के नाराजगी को कम करने का प्रयास, किसी भी कानूनी मामले में लापरवाही न करने और समस्याओं से निपटारे के लिए स्वयं को मजबूत बनाने की कोशिश की सलाह लेकर आ सकती है

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Virgo Tarot Card: बिना परिवार की सहमति से विवाह के चलते नाराजगी, कोर्ट केस से जुड़े मामलों में देरी से नुकसान
कार्य क्षेत्र में नए नियमों का सख्ती से पालन करें.

Virgo Tarot Card Horoscope 25 June 2026 Kanya Tarot Card Rashifal:- करीबी लोगों की मदद से पहले अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्राथमिकता दें. इस समय किसी रिश्ते में खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे है. पूर्व में की कुछ गलतियों के कारण कुछ पुराने मित्रों से काफी विवाद हो सकता है. प्रिय से बिना परिवार की अनुमति के विवाह कर सभी लोगों को नाराज कर सकते है. इस समय खुद को कठिन परिस्थितियों से घिरा हुआ पाएंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से परिजनों की नाराजगी कम करने की कोशिश करेंगे. 

व्यवसायिक/Professional:- फूड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबार में अच्छा उछाल आता नजर आ रहा है. इस समय भविष्य में कारोबार के विस्तार को लेकर बनी योजनाओं को आकार देने के लिए समय अनुकूल है. कोर्ट केस से जुड़े मामलों में ज्यादा ना उलझे. इन्हें जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें. कार्य क्षेत्र में नए नियमों का सख्ती से पालन करें. किसी छोटे से रेस्टोरेंट को खोलने का विचार परिजनों के साथ साझा कर सकते हैं. इसके लिए ऋण लेने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health:- बाहर के खान-पान में सावधानी रखें. इस समय किसी चीज के सेवन से एलर्जी होने की संभावना हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:- आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें. संभव है, कानूनी मामलों में काफी धन खर्च हो.

रिश्ते/Relationship:- परिवार के साथ रिश्तों को सुधारने का प्रयास करें.पूर्व में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांग सकते हैं.

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